Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
Под известным брендом Cordiant в России начнут продавать свечи зажигания, производимые на заводе «Энгельс Свечи зажигания». Ранее данный завод принадлежал Bosch и выпускал свечи под маркой, которая пользовалась популярностью.
До апреля 2023 года на заводе в Энгельсе свечи производились под марками Bosch, Meteor (премиум) и ЭЗ (бюджетные). С запуском новой линии производство будет вестись под брендом Cordiant.
Холдинг «Кордиант» включает пять шинных заводов, а также предприятия, занимающиеся производством свечей зажигания в Энгельсе, пластиковых компонентов в Дзержинске, трубок тормозных систем в Калуге и другими производственными единицами.
По словам главы холдинга Cordiant Вадима Володиная, «сила бренда Cordiant позволит свечам зажигания, ранее выпускавшимся под брендом Bosch, упрочить положение на рынке и привлечь новых клиентов».
Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.
