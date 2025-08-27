Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом

«Кордиант» объявил о создании зонтичного бренда Cordiant для свечей зажигания

Под известным брендом Cordiant в России начнут продавать свечи зажигания, производимые на заводе «Энгельс Свечи зажигания». Ранее данный завод принадлежал Bosch и выпускал свечи под маркой, которая пользовалась популярностью.

До апреля 2023 года на заводе в Энгельсе свечи производились под марками Bosch, Meteor (премиум) и ЭЗ (бюджетные). С запуском новой линии производство будет вестись под брендом Cordiant.

Холдинг «Кордиант» включает пять шинных заводов, а также предприятия, занимающиеся производством свечей зажигания в Энгельсе, пластиковых компонентов в Дзержинске, трубок тормозных систем в Калуге и другими производственными единицами.

По словам главы холдинга Cordiant Вадима Володиная, «сила бренда Cordiant позволит свечам зажигания, ранее выпускавшимся под брендом Bosch, упрочить положение на рынке и привлечь новых клиентов».

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.