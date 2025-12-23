Те же свечи, но под новым именем: Bosch → Meteor → Cordiant

Свечи зажигания от Bosch теперь выходят под брендом Cordiant

В России стартовали продажи свечей зажигания под новым, но уже знакомым автовладельцам брендом Cordiant.

Свечи зажигания под брендом Cordiant.

Эта продукция имеет богатую историю: до 2023 года ее выпускали под брендом Bosch, а затем как Meteor.

Осенью 2024 года производственная площадка в Энгельсе перешла под управление отечественного холдинга «Кордиант», который и вывел продукцию на рынок под своим зонтичным брендом. Это не просто смена названия автомобильных свечей зажигания, а уверенная заявка на сохранение и продолжение традиции качества. О смене названия на Cordiant для этого вида автокомпонентов было объявлено в августе 2025 года.

Первые партии свечей Cordiant уже доступны для оптового заказа напрямую с завода-производителя – ООО «Энгельс Свечи зажигания» (ранее ООО «Роберт Бош Саратов»). В ближайшее время они появятся в рознице: на полках автомагазинов, на СТО и популярных маркетплейсах, став удобным и надежным выбором для каждого автомобилиста. Покупателей ждет программа «Безусловной гарантии», что является свидетельством уверенности производителя в своей продукции.

А что с качеством?

Это главное, что волнует потребителя при смене бренда. Производитель дает однозначный ответ – это не просто смена наклейки. Это уверенная заявка: «легендарное качество осталось с нами».

После ухода концерна Bosch с российского рынка на заводе полностью сохранились передовое оборудование, все технологические процессы и бесценные инженерные компетенции. Продукция продолжает выпускаться на предприятии полного цикла с собственной научной лабораторией и под строжайшим контролем качества, подтвержденным международными сертификатами.

Что выпускают?

Ассортимент свечей Cordiant чрезвычайно широк и технологически совершенен. В него входят как классические модели, так и высокотехнологичные свечи с центральными электродами из драгоценных сплавов – платины и иридия, значительно увеличивающими срок службы. Многоэлектродные конструкции обеспечивают повышенный ресурс и экономию топлива, а фирменная V-образная канавка на боковом электроде улучшает образование искры для стабильной работы двигателя. Эти свечи подходят для подавляющего большинства российских, европейских и азиатских автомобилей, а также для мототехники, водного транспорта и бензоинструмента. Также на предприятии продолжается выпуск свечей зажигания под уже хорошо известным брендом ЭЗ.

Так можно ли назвать Cordiant новичком на рынке? Формально – да, а по сути это проверенный временем продукт, который теперь продается под честным российским брендом.

Подробнее о деталях трансформации бренда Cordiant читайте тут.