#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lynk&Co 20
14 мая
Недавно ставший известным в России бренд рассекретил свой новый кроссовер
Lynk＆Co официально представила кроссовер...
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
14 мая
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Кирилл Рогов: Hyundai Elantra и Geely Coolray...
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
14 мая
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
Топ-8 недорогих кроссоверов 2026 года, которые...

Продажи полноприводных кроссоверов новой марки продолжают бить рекорды

В апреле россияне купили 7639 кроссоверов Tenet T7

Продажи полноприводных кроссоверов Tenet T7 продолжают бить рекорды: по итогам апреля 2026 года в стране было реализовано 7639 таких машин.

Рекомендуем
А вы знали, что проверять уровень масла нужно чаще, чем заправлять машину?

Для сравнения – в сентябре прошлого года, когда модель только вышла на рынок, купили всего 1262 автомобиля. Вывод напрашивается сам собой – спрос выстрелил более чем в шесть раз.

Россияне за первые четыре месяца 2026 года приобрели в общей сложности 21 929 экземпляров Tenet T7. Эта цифра позволила модели уверенно удерживать звание самого популярного SUV на рынке. По словам операционного директора бренда Tenet Ильи Перминова, доля модели в SUV-сегменте выросла с 1,4% до 8,9%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Продажи полноприводных кроссоверов новой марки продолжают бить рекорды

Tenet T7 стал дебютной моделью бренда, которую начали собирать на калужском заводе «АГР» в 2025 году. Видимо, отечественная сборка и богатое оснащение пришлись покупателям по душе.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  пресс-служба «АГР»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Tenet
Количество просмотров 6
14.05.2026 
Фото:Tenet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tenet T7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв