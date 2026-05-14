Продажи полноприводных кроссоверов новой марки продолжают бить рекорды

В апреле россияне купили 7639 кроссоверов Tenet T7

Продажи полноприводных кроссоверов Tenet T7 продолжают бить рекорды: по итогам апреля 2026 года в стране было реализовано 7639 таких машин.

Для сравнения – в сентябре прошлого года, когда модель только вышла на рынок, купили всего 1262 автомобиля. Вывод напрашивается сам собой – спрос выстрелил более чем в шесть раз.

Россияне за первые четыре месяца 2026 года приобрели в общей сложности 21 929 экземпляров Tenet T7. Эта цифра позволила модели уверенно удерживать звание самого популярного SUV на рынке. По словам операционного директора бренда Tenet Ильи Перминова, доля модели в SUV-сегменте выросла с 1,4% до 8,9%.

Tenet T7 стал дебютной моделью бренда, которую начали собирать на калужском заводе «АГР» в 2025 году. Видимо, отечественная сборка и богатое оснащение пришлись покупателям по душе.

