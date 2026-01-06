Этот фактор резко повышает риск тяжелых травм при ДТП

Травматолог Королев: Непристегнутый ремень вдвое повышает риск тяжелых увечий

Использование ремней безопасности в среднем сокращает тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий в два раза. Это особенно важно для пассажиров, сидящих на заднем ряду автомобиля.

Травматолог-ортопед Максим Королев, член Российского артроскопического общества, рассказал, что ремень безопасности предотвращает вылет пассажира через лобовое стекло при аварии, что снижает вероятность получения дополнительных травм.

Он также отметил, что современные конструкции ремней и автомобильных кресел минимизируют риски травм даже при сильных ударах, если ремень используется правильно.

Комментарий эксперта

Максим Королев, травматолог-ортопед:

– Бывают такие люди, которые говорят: я лучше не пристегнусь, вылечу через лобовое, чем останусь в машине забаррикадированным. Нет, остаться в машине забаррикадированным иногда бывает лучше. Человек, который вылетает через лобовое стекло, получает дополнительную травму, на него может наехать впереди идущая или обгоняющая машина. Он не контролирует свой полет.

