Как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины: ответ юриста

Афера, получившая название «схемы Долиной», набирает обороты на авторынке. Юрист Василий Загретдинов отмечает, что способы защиты от такой уловки есть, но их немного, и они не могут считаться однозначной страховкой.

В Гражданском кодексе предусмотрено как минимум три статьи, которые подходят под ситуацию с влиянием мошенников. Статья 178 говорит о заблуждении продавца (например, думал продать, а по ошибке оформил как дарение), статья 179 говорит о продаже под давлением (например, избавился от жилья под угрозой расправы). В первых двух статьях речь идет об осознанных действиях продавца, пусть и совершенных по ошибке или по принуждению. В корне отличается ситуация, предусмотренная ст. 177. В этом случае продавец просто не способен понять, что он делает.

По словам специалиста, в качестве перестраховки покупателю остается лишь максимально формализовать сделку, по возможности привлечь независимых участников и застраховаться от ст. 177.

Комментарий эксперта

Василий Загретдинов, приглашенный преподаватель МГУ, выпускник Лондонской школы экономики:

– Во-первых, имеет смысл максимально фиксировать поведение продавца до заключения сделки. Любые письменные следы, переписка, сообщения, допустимые аудио- и видеозаписи, очные переговоры при свидетелях могут сыграть роль. Если впоследствии появится версия о неспособности продавца понимать значение своих действий, суд будет оценивать не только экспертизы, но и его поведение в быту и в переговорах.

Во-вторых, важно формализовать мотив сделки. В договоре и сопутствующих документах, расписках и объяснениях, целесообразно прямо фиксировать, что продавец понимает предмет сделки, что цена его устраивает и что денежные средства получены именно в оплату, а не для перевода, на хранение и т. д.

В-третьих, расчеты должны быть безналичными и максимально прозрачными. Оплата должна производиться строго на счет продавца, не в пользу третьих лиц, безопасных счетов и иных конструкций. Любое отклонение от прямой схемы в случае спора легко превращается в риск покупателя.

В-четвертых, желательно участие независимого профессионального посредника, нотариуса, банка, автосалона или лицензированного дилера. Чем больше формальных процедур и внешнего контроля, тем сложнее затем утверждать, что продавец не понимал происходящего.

Также значение приобретают классические факторы риска. Выписка из ПНД представляет собой попытку зафиксировать состояние продавца на момент сделки и минимизировать риски по статье 177 ГК РФ. Существенно заниженная цена может стать для суда сигналом риска и аргументом о том, что покупатель извлекал выгоду из состояния продавца. Выяснение причин продажи, пусть и не формальное доказательство, позволяет заранее оценить мотивы продавца и возможные угрозы.

Обязательная экспертиза из ПНД на момент заключения сделки может выглядеть как определенная страховка, однако до формирования устойчивой судебной практики это остаётся скорее надеждой, чем реальным решением проблемы, отмечает специалист.

