«Без психиатра — не покупать»: брать авто с рук стало опасно

Эксперт Моржаретто: россиянам начали продавать машины по «схеме Долиной»

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, сейчас россиянам лучше покупать автомобиль либо у знакомых, либо в специализированных центрах по продаже подержанных машин.

Это связано с тем, что юридическое лицо, выступающее между продавцом и покупателем, несет ответственность за сделку.

В настоящее время российские автомобилисты сталкиваются с новым видом мошенничества, когда даже правильно оформленная сделка не гарантирует защиту. После случаев с квартирами в РФ начали изымать легально приобретенные подержанные автомобили, в основном это происходит из-за пожилых продавцов, которые попадают под влияние мошенников.

Игорь Моржаретто, автоэксперт:

– Эта мошенническая схема уже получила свое название – «схема Долиной». Уже есть обращения по этому поводу и в Верховный суд, и в другие организации. Это все очень печально. Я сегодня видел цифру, что около трех тысяч сделок по продаже квартир было оспорено, из-за чего люди лишились и денег, и квартир. Это действительно уже перебросилось на машины, но этот вопрос пока не приобрел массовости.

Он также упомянул, что правоохранительные органы призывают покупателей быть внимательными, особенно когда дело касается пожилых владельцев. Рекомендуется запрашивать у таких продавцов справку у психиатра или вообще отказываться от сделки.

По его словам, вторичный рынок полон рисков, и самым безопасным вариантом является покупка через специализированные центры.

