Популярный европейский кроссовер из Казахстана: за что 5 миллионов?

Названы плюсы и один минус кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения

Этот Kodiaq – не просто представитель параллельного импорта, а кроссовер с двойным гражданством. Почти собранные автомобили из Чехии привозят в казахстанский Усть-Каменогорск, где «прикручивают колеса» и ставят местный VIN. И если в Европе полный привод сочетается только с дизелем, то «таможенносоюзные» полноприводные Кодиаки – бензиновые.

Такой Kodiaq стоит почти 5 млн рублей, а за упакованную версию Sportline нужно добавить еще 300 тысяч. Территория самых больших китайских кроссоверов…

Агрегаты Skoda Kodiaq

Двухлитровый бензиновый двигатель DKZA выдает 190 л. с. Работает он по циклу Миллера, что отразилось на расходе топлива. Шкоды с моторами TSI всегда были экономичными, новый же Kodiaq и вовсе укладывается в 9 л/100 км. Другой фирменный расход – масла – тоже не исчез.

Крутящий момент в 320 Н·м достигается на минимальных оборотах. Можно не утруждать себя поиском спортивных режимов: тяга отменная всегда, и на любой скорости я всегда чувствую золотой запас под педалью.

Турбо-«четверка» DKZA сохранила «фирменные» черты: протекающий пластиковый корпус водяного насоса и любовь к расходу масла.

Без Китая всё же не обошлось, ведь роботизированная коробка DQ381 собирается там. Она споро перебирает свои семь ступеней, рождая приятное чувство неразрывности мощностного потока. Робот переваривает больше 400 Н·м и по ресурсу вполне сопоставим с турбомотором. Детские болячки этой коробки позади.

Как едет Skoda Kodiaq

Не испортить хорошее очень сложно. Баланс шасси у старого Кодиака был правильным, если не сказать идеальным. Новое поколение, созданное на модернизированной платформе MQB Evo, не посрамило первенца.

Выверенные реакции и рафинированная обратная связь на руле остались при нем, Kodiaq задорно ныряет в любой поворот и филигранно прописывает траекторию. Нагло цепляясь за дугу, пока хватает возможностей шин.

Skoda Kodiaq. Цена в России от 4 900 000 ₽

Эти же низкопрофильные шины 235/50 R19 – главный ограничитель на разбитых дорогах. За них страшно! И за колеса. Некогда тряское на мелочах шасси эволюционировало в правильном направлении, плавность хода на стыках и «лежачих полицейских» выросла.

Со сменой поколения Kodiaq установил новую планку: вот так должен ехать полноприводный кроссовер!

Интерьер Skoda Kodiaq

Интерьер стал иным. Тут всё еще тепло и уютно, но теперь еще и стильно. Каждую детальку хочется не только трогать, но и разглядывать.

Передняя панель частично отделана алькантарой. Соотношение физических кнопок и управления через логичное меню сенсорного экрана – оптимальное. Спасибо за то, что управление климатической системой осталось физическим. Есть обогрев всех сидений и руля.

Классические приборы, даже если они нарисованные, удобнее для чтения. В меню изначально есть русский язык – ­перепрошивка не требуется.

Практичностью не жертвовали. Где бы вы ни сели, возникает ощущение, что именно с этого места начали проектировать салон. Всё под рукой, сидеть удобно. Не дует и не жарко. Только средний пассажир второго ряда будет смущаться высокого тоннеля с подстаканниками.

Как и у последних фольксвагеновских моделей, селектор у Кодиака подрулевой. Переключения – поворотом вокруг оси.

Штучки в шкодовском духе Simply Clever – всякие держатели смартфонов в подголовниках или мусорный бак в кармане двери – на месте.

Мы потихоньку начинаем забывать, как нужно делать семейные кроссоверы. Со многими «китайцами» уже наличие шторки в багажнике – радость. Какие там крюки, сетки и несколько источников света… В Шкоде всё это само собой разумеющееся.

Сиденья с интегрированными подголовниками и изменяемой длиной подушки – особенность версии Sportline.

На втором ряду сидеть удобно, хотя пассажиру посередине может не понравиться высокий тоннель с подстаканниками на полу. Для пассажиров второго ряда – свой блок климат-контроля.

А вместительность! Под потолком – кубометр. Сюда даже можно поставить третий ряд – такие Кодиаки в версиях Essence и Selection к нам тоже везут.

Сколько стоит Skoda Kodiaq

Новый Kodiaq интереснее прежнего и внутри, и снаружи, а удачный баланс шасси стал практически идеальным.

Багажник огромен и радует продуманностью.

Есть много отделений, в подполье скрывается докатка и неплохой органайзер.

Не идеальна только цена: в 5 млн оцениваются уже привезенные и растаможенные автомобили (с дилерской гарантией в 200 тысяч км). Но если новые правила расчета утилизационного сбора всё же примут, то к ней придется добавить еще парочку миллионов. Чем мы это заслужили?

После покупки была сделана дополнительная шумоизоляция. Штатной владельцу показалось мало.

Kodiaq стал лучше именно там, где это требовалось Привыкнуть к пяти миллионам рублей за Шкоду сложно

Skoda Kodiaq

Длина / ширина / высота / база 4758 / 1864 / 1659 / 2791 мм

4758 / 1864 / 1659 / 2791 мм Снаряженная / полная масса 1735 / 2230 кг

1735 / 2230 кг Объем багажника 910 / 2105 л

910 / 2105 л Максимальная скорость 216 км/ч

216 км/ч Разгон 0–100 км/ч 7,9 с

7,9 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1984 см³; 140 кВт/190 л. с. при 6000 об/мин; 320 Н·м при 1400 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1984 см³; 140 кВт/190 л. с. при 6000 об/мин; 320 Н·м при 1400 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 55 л

АИ-95 / 55 л Трансмиссия полный привод; Р7

Благодарим Алишера Каландарова за предоставленный автомобиль.





«За рулем» можно смотреть на YouTube