Наконец-то полный привод! — этот кроссовер стал еще ближе к Тойоте

Опубликован отчет с испытаний полноприводного GAC GS4

Пытаясь стать для россиян «новой Тойотой», компания GAC идет в верном направлении. Среднеразмерных полноприводных кроссоверов нам не хватает!

Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

GS4 AWD позаимствовал силовой агрегат и трансмиссию с муфтой BorgWarner у старшей модели GS8. Если переднеприводная версия имеет полуторалитровый турбомотор на 170 сил и робот, то у AWD – уже два литра, 231 сила и восьмиступенчатый автомат.

Как едет GAC GS4 AWD?

В теории – пушка-гонка. Полноприводная машина тяжелее моноприводной на 170 кг, зато такой GS4 легче, чем GS8, аж на 360 кг!

Реальность не столь радужна: если с передним приводом на наших замерах «четверка» разгонялась до 100 км/ч за девять секунд ровно, то с полным выйти из восьми секунд получается только при жестком старте «с двух ног». Сам производитель динамические параметры не публикует. Странно это.

Другое дело – покладистость автомата Aisin, который переключается мягче робота на версии 1.5Т.

С двухлитровым двигателем идет аккумуляторная батарея на 70 А·ч (для 1.5Т – 60 А·ч). Декоративная крышка не предусмотрена.
К полному приводу GAC GS4 AWD – никаких вопросов!

Вау-дизайн, цена от 2,45 млн — чего не хватает этому «китайцу» до идеала

Муфта, известная как Haldex шестого поколения, срабатывает без промедления, а противобуксовочная электроника четко отрабатывает диагональное вывешивание. К четырем стандартным ездовым режимам добавлены три внедорожных (Снег, Песок и Грязь), но даже в Комфорте GS4 AWD уверенно тянет на пересеченке.

Дорожный просвет не изменился – мы намерили 180 мм под металлической защитой. Днище совсем не плоское: заметно свисающий выхлопной тракт будет «якорить» в глубоком снегу или в грязи.

Что внутри GAC GS4 AWD

Ради размещения карданного вала пришлось отказаться от плоского пола в ногах задних пассажиров. Теперь средний из них должен ставить ноги на тоннель высотой сантиметров восемь. Впрочем, в остальном места более чем достаточно.

Три подстаканника, 50-ваттная индукционная зарядка и большие кнопки на руле – это удобно!
Цены и комплектации GAC GS4 AWD

Если у переднеприводного GS4 комплектация одна, то у AWD их две, и даже базовая богаче на подогрев руля и заднего дивана, а также вентиляцию тесноватых передних кресел.

Коврики топорщатся из-за того, что в полу появился тоннель для карданного вала.
В «топе» добавляется ряд мелочей, сплошная панорамная крыша и электропривод двери багажника. Последний, правда, не спасает от низкого открытого положения двери: шишки и синяки на голове высокорослым по-прежнему обеспечены.

Багажник в реальности имеет емкость 372 л – и лишен шторки, розетки, кармашков и петель.
Моноприводный GS4 стоит 3 млн рублей, полный же привод со всеми «плюшками» и мотором 2.0Т на полмиллиона дороже.

«Максималка» обойдется в 3,65 млн – но за достаточно бодрый кроссовер с тойотовским «лицом» и своими особинками это видится вменяемым предложением – с учетом нынешних цен на всё.

Из такого положения GS4 AWD без заминки трогается и продолжает движение вперед. Перекоса кузова не замечено.
Полный привод и мощный мотор, вменяемое шасси Простенький багажник, русификация медиасистемы

GAC GS4 AWD

  • Длина/ширина/высота/база 4685/1901/1690/2750 мм
  • Снаряженная масса 1745 кг
  • Объем багажника 638–1586 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1991 см³; 170 кВт/231 л. с. при 5250 об/мин; 380 Н·м при 1750–4000 об/мин
  • Топливо/запас топлива АИ-92...95/55 л
  • Средний расход топлива 9,2 л/100 км
  • Трансмиссия полный привод; A8
Никита Гудков
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 38
20.11.2025 
