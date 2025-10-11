#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Вау-дизайн, цена от 2,45 млн — чего не хватает этому «китайцу» до идеала

Кроссовер GAC GS3 из парка «За рулем» проехал 6000 км — детальный отчет

По итогам продаж в августе компания GAC не вошла в топ‑10 в России. Я порадовался бы этому факту, будь я владельцем GS3. Потому что машина на редкость яркая и интересная. Если бы она сразу разошлась большим тиражом, то примелькалась бы и утратила часть харизмы.

Итак, вот самые частые вопросы о GS3, которые мне задают десятки любопытных.

Кузов: нет, это не пленка

Машина окрашена в стильный цвет «матовый графит». Из названия понятно, что привычного слоя лака тут нет. Зато, в отличие от краски металлик, на матовом кузове не сразу бросается в глаза слой пыли.

Опасения в том, что вау-дизайн убьет практичность, не подтвердились. Обзорность хорошая. На пятой двери нет стеклоочистителя, зато есть развитый спойлер, прикрывающий стекло сверху и создающий вдоль него поток воздуха. Летом этого достаточно, посмотрим, что будет зимой.

GAC GS3
GAC GS3
Кто-то бросил окурок, попал на капот. В результате осталось темное пятно, которое не удалось оттереть даже уайт-спиритом.
Толщина лакокрасочного слоя немаленькая: от 150 до 195 мкм. Наличие цинка незамысловатый толщиномер уловил только на капоте.

Как едет: с пробуксовкой нельзя

Спортивный дизайн как бы намекает, что машина может рвать и метать. Не совсем. У GS3 немного отложенная реакция на педаль газа, особенно при движении задним ходом. Некоторые владельцы пишут, что адаптация коробки занимает около 500 км, после чего пинки и рывки минимизируются, но я не заметил каких-либо изменений.

Единственный скол – на кромке капота.
В передней части капота есть уплотнитель, но этого недостаточно. В подкапотное пространство всё равно проникает изрядно пыли и грязи.

Хотите, чтобы машина ускорялась сразу и интенсивно – заранее переведите ее в Спорт, качнув на себя селектор робота. Но я чаще всё же качу в свое удовольствие в режиме «Комфорт».

На фоне конкурентов в лице кроссоверов Haval Jolion и даже Belgee X50 (он же Geely Coolray), у GS3 отличная управляемость. Небольшой руль с удобным хватом, по-европейски информативный и без подробной трансляции дорожного «мусора». Притом что машина нам досталась на низкопрофильных шинах Michelin Pilot Sport 4 размерностью 235/45 ZR19.

Минимальный просвет по нашим замерам – 175 мм под передней осью, но упираться без последствий передними колесами можно в бордюры до 240 мм.
Минимальный просвет по нашим замерам – 175 мм под передней осью, но упираться без последствий передними колесами можно в бордюры до 240 мм.

Еще больше готов похвалить подвеску: не излишне жесткая, но по-спортивному «собранная», и при этом с хорошим запасом энергоемкости. Казалось бы, во многом взаимоисключающие качества. Но GS3 может с достаточным комфортом везти по разбитой дороге или проходить «лежачего полицейского», и пассажиры при этом не прикусят язык. А на ровной дороге (в том числе в поворотах) машина радует водителя предсказуемой траекторией, минимумом кренов и хорошей обратной связью.

Оснащение GAC GS3

При рекомендованной цене от 2,45 млн рублей вы уже в базовой версии получите кондиционер, обогрев лобового стекла, задний парктроник, круиз-контроль, бесключевой доступ и развитую медиасистему с беспроводной (что редкость) поддержкой Apple CarPlay. Плюс система контроля давления в шинах. Неплохо.

На несколько минут «ослеп» круиз-контроль – погода была сухая и по-летнему теплая.
На несколько минут «ослеп» круиз-контроль – погода была сухая и по-летнему теплая.

У нас же максимальная комплектация GL-R, что подразумевает панорамный люк, дистанционный запуск, электропривод двери багажника, вентиляцию кресла водителя и адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе. Пара нюансов: нет подогрева руля, салонное зеркало – без автозатемнения, а «круиз» работает лишь до 130 км/ч.

Эту кнопку на руле можно запрограммировать на разные функции. Я выбрал активацию кругового обзора. Удобно!
Эту кнопку на руле можно запрограммировать на разные функции. Я выбрал активацию кругового обзора. Удобно!

Неисправности и проблемы GAC GS3

Кроме кратковременного глюка этого самого «круиза», машина не подкинула проблем. Бачок для стеклоомывайки – всего на 2,5 л, но летом это не проблема. Проблема будет зимой.

В бензобак влезает не больше 45 л, при этом производитель разрешил использовать АИ‑92. Азарт испытателя: на нем и катаю. Расход по городу легко укладывается в 8 л/100 км. На трассе в спокойном темпе – не больше 7 л. Это действительно круто для кроссовера снаряженной массой 1490 кг с бензиновым турбомотором.

Масляный щуп лучше было бы сделать светлым. На темном плохо различим уровень масла.
Масляный щуп лучше было бы сделать светлым. На темном плохо различим уровень масла.

Кстати, GAC гордится тепловой эффективностью двигателя в 40,48%. Имеется в виду термический (тепловой) КПД – отношение полезной механической работы к теплоте сгорания топлива без учета механических потерь. Обычно его используют для оценки газодинамического совершенства мотора и сравнения с идеальными циклами.

Скрытые ручки дверей всегда чистые, по крайней мере в местах хвата.
Скрытые ручки дверей всегда чистые, по крайней мере в местах хвата.

И это действительно много. Помню, лет 20 назад на лекции по устройству ДВС преподаватель нас уверял, что 30% для бензинового мотора – норма, и вряд ли массовые двигатели смогут перешагнуть рубеж 40%. Зачет!

Себе бы взял?

Все зависит от потребностей. К примеру, багажник формально вмещает 341 л, но по факту его не назовешь маленьким. Для потребностей небольшой семьи (мой случай) сгодится. Вот только не хватает крючков и ниш. Придется купить дополнительный органайзер. Интересно, что и шторки не предусмотрено – но в ней просто нет необходимости: спинки второго ряда почти дотягиваются до задней двери.

А в целом GAC GS3 – это отлично сбалансированный городской кроссовер, радующий водителя как ни один из одноклассников. Так что, да, взял бы себе не задумываясь.

Взять с собой сапборд – не проблема. Еще и место в багажнике осталось.
Взять с собой сапборд – не проблема. Еще и место в багажнике осталось.

GAC GS3, 1,5T (170 л. с.), Р7

  • Изготовитель – GAC Motor, КНР
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с июля 2025 года
  • Пробег на момент отчета – 6000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–6000 км)*

  • Расходы на содержание (0–6000 км) – 26 764 руб.
  • Из них на бензин (АИ-92; средний расход 8,2 л/100 км) – 26 764 руб.
  • Общие расходы – 26 764 руб.
  • Стоимость 1 км пробега – 4,46 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Константин Васильев
Фото:
«За рулем»
11.10.2025 
Фото:
«За рулем»
