Вау-дизайн, цена от 2,45 млн — чего не хватает этому «китайцу» до идеала

Кроссовер GAC GS3 из парка «За рулем» проехал 6000 км — детальный отчет

По итогам продаж в августе компания GAC не вошла в топ‑10 в России. Я порадовался бы этому факту, будь я владельцем GS3. Потому что машина на редкость яркая и интересная. Если бы она сразу разошлась большим тиражом, то примелькалась бы и утратила часть харизмы.

Итак, вот самые частые вопросы о GS3, которые мне задают десятки любопытных.

Кузов: нет, это не пленка

Машина окрашена в стильный цвет «матовый графит». Из названия понятно, что привычного слоя лака тут нет. Зато, в отличие от краски металлик, на матовом кузове не сразу бросается в глаза слой пыли.

Опасения в том, что вау-дизайн убьет практичность, не подтвердились. Обзорность хорошая. На пятой двери нет стеклоочистителя, зато есть развитый спойлер, прикрывающий стекло сверху и создающий вдоль него поток воздуха. Летом этого достаточно, посмотрим, что будет зимой.

GAC GS3

Кто-то бросил окурок, попал на капот. В результате осталось темное пятно, которое не удалось оттереть даже уайт-спиритом. Толщина лакокрасочного слоя немаленькая: от 150 до 195 мкм. Наличие цинка незамысловатый толщиномер уловил только на капоте.

Как едет: с пробуксовкой нельзя

Спортивный дизайн как бы намекает, что машина может рвать и метать. Не совсем. У GS3 немного отложенная реакция на педаль газа, особенно при движении задним ходом. Некоторые владельцы пишут, что адаптация коробки занимает около 500 км, после чего пинки и рывки минимизируются, но я не заметил каких-либо изменений.

Единственный скол – на кромке капота. В передней части капота есть уплотнитель, но этого недостаточно. В подкапотное пространство всё равно проникает изрядно пыли и грязи.

Хотите, чтобы машина ускорялась сразу и интенсивно – заранее переведите ее в Спорт, качнув на себя селектор робота. Но я чаще всё же качу в свое удовольствие в режиме «Комфорт».

На фоне конкурентов в лице кроссоверов Haval Jolion и даже Belgee X50 (он же Geely Coolray), у GS3 отличная управляемость. Небольшой руль с удобным хватом, по-европейски информативный и без подробной трансляции дорожного «мусора». Притом что машина нам досталась на низкопрофильных шинах Michelin Pilot Sport 4 размерностью 235/45 ZR19.

Минимальный просвет по нашим замерам – 175 мм под передней осью, но упираться без последствий передними колесами можно в бордюры до 240 мм.

Еще больше готов похвалить подвеску: не излишне жесткая, но по-спортивному «собранная», и при этом с хорошим запасом энергоемкости. Казалось бы, во многом взаимоисключающие качества. Но GS3 может с достаточным комфортом везти по разбитой дороге или проходить «лежачего полицейского», и пассажиры при этом не прикусят язык. А на ровной дороге (в том числе в поворотах) машина радует водителя предсказуемой траекторией, минимумом кренов и хорошей обратной связью.

Оснащение GAC GS3

При рекомендованной цене от 2,45 млн рублей вы уже в базовой версии получите кондиционер, обогрев лобового стекла, задний парктроник, круиз-контроль, бесключевой доступ и развитую медиасистему с беспроводной (что редкость) поддержкой Apple CarPlay. Плюс система контроля давления в шинах. Неплохо.

На несколько минут «ослеп» круиз-контроль – погода была сухая и по-летнему теплая.

У нас же максимальная комплектация GL-R, что подразумевает панорамный люк, дистанционный запуск, электропривод двери багажника, вентиляцию кресла водителя и адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе. Пара нюансов: нет подогрева руля, салонное зеркало – без автозатемнения, а «круиз» работает лишь до 130 км/ч.

Эту кнопку на руле можно запрограммировать на разные функции. Я выбрал активацию кругового обзора. Удобно!

Неисправности и проблемы GAC GS3

Кроме кратковременного глюка этого самого «круиза», машина не подкинула проблем. Бачок для стеклоомывайки – всего на 2,5 л, но летом это не проблема. Проблема будет зимой.

В бензобак влезает не больше 45 л, при этом производитель разрешил использовать АИ‑92. Азарт испытателя: на нем и катаю. Расход по городу легко укладывается в 8 л/100 км. На трассе в спокойном темпе – не больше 7 л. Это действительно круто для кроссовера снаряженной массой 1490 кг с бензиновым турбомотором.

Масляный щуп лучше было бы сделать светлым. На темном плохо различим уровень масла.

Кстати, GAC гордится тепловой эффективностью двигателя в 40,48%. Имеется в виду термический (тепловой) КПД – отношение полезной механической работы к теплоте сгорания топлива без учета механических потерь. Обычно его используют для оценки газодинамического совершенства мотора и сравнения с идеальными циклами.

Скрытые ручки дверей всегда чистые, по крайней мере в местах хвата.

И это действительно много. Помню, лет 20 назад на лекции по устройству ДВС преподаватель нас уверял, что 30% для бензинового мотора – норма, и вряд ли массовые двигатели смогут перешагнуть рубеж 40%. Зачет!

Себе бы взял?

Все зависит от потребностей. К примеру, багажник формально вмещает 341 л, но по факту его не назовешь маленьким. Для потребностей небольшой семьи (мой случай) сгодится. Вот только не хватает крючков и ниш. Придется купить дополнительный органайзер. Интересно, что и шторки не предусмотрено – но в ней просто нет необходимости: спинки второго ряда почти дотягиваются до задней двери.

А в целом GAC GS3 – это отлично сбалансированный городской кроссовер, радующий водителя как ни один из одноклассников. Так что, да, взял бы себе не задумываясь.

Взять с собой сапборд – не проблема. Еще и место в багажнике осталось.

GAC GS3, 1,5T (170 л. с.), Р7

Изготовитель – GAC Motor, КНР

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с июля 2025 года

Пробег на момент отчета – 6000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–6000 км)*

Расходы на содержание (0–6000 км) – 26 764 руб.

Из них на бензин (АИ-92; средний расход 8,2 л/100 км) – 26 764 руб.

Общие расходы – 26 764 руб.

Стоимость 1 км пробега – 4,46 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

