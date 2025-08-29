Автомобили Belgee: изучаем отзывы владельцев в 2025 году

«За рулем» выяснил, что на самом деле говорят владельцы о своих Belgee X50 и X70

За последние несколько лет китайский автопром прочно захватил российский авторынок, а по совокупному количеству проданных машин «китайцы» более чем в два раза обошли отечественные марки. Здесь выделяется и обращает на себя внимание стремительный рост продаж белорусского бренда: в 2024 году он увеличился в 27 раз по сравнению с 2023 годом.

В 2025 году тенденция сохранилась, и марка продолжила укреплять свои позиции. По итогам первого полугодия продажи автомобилей Belgee выросли на 26%, и, например, в мае 2025 года было зарегистрировано 3612 машин, в июне — 4074 автомобиля, а в июле уже свыше 6500.

И такие продажи бренд выдает на фоне кризиса на авторынке России, который отмечается всеми автомобильными экспертами. Так, за первые полгода 2025 продажи новых автомобилей снизились на 24%, в июне спад достиг отметки в 28%. Но данная тенденция практически не отражается на белорусской марке.

За счет чего продукция бренда стабильно попадает в десятку самых популярных автомобильных брендов в рынке РФ? Мы изучили отзывы реальных владельцев Belgee и посмотрели, какие преимущества и недостатки авто они отмечают.

Belgee X50

Belgee — бренд с надежной историей

В отличие от многих «китайцев», которые появились на авторынке России только в последние три года, автомобили компании уже давно известны российским автолюбителям.

Belgee X50 и X70 — это новое прочтение Geely Coolray и Geely Atlas Pro, которые начали выпускаться на заводе в Белоруссии еще в 2018 году. Большая часть машин уходила в Россию, поэтому информации об их технических характеристиках, особенностях эксплуатации и уровне надежности к 2023 году уже было предостаточно. А когда белорусы приобрели лицензию на выпуск двух моделей, то интерес к новинкам вырос еще больше. Потому что, если судить как по официальной информации, так и по отзывам владельцев Belgee, у «белорусов» есть ряд принципиальных отличий от оригинальных китайских машин.

По данным производителя, днище автомобилей по швам полностью покрыто мастикой, что направлено на повышение уровня антикоррозийной защиты. На белорусском заводе также есть камера воскования, в которой осуществляется обработка воском труднодоступных отверстий для повышения устойчивости металла к коррозии.

Изучаем отзывы о Belgee Х50

Большинство владельцев положительно оценивают его дизайн. Отмечается лаконичность внешнего вида, сбитость и четкость линий кузова. Спортивного лоска авто добавляет выхлопная система с двумя трубами. Ценителям автомобильной эстетики нравятся стильные тормозные суппорта красного цвета, которые, правда, доступны только в комплектации Prestige.

К отделке салона в отзывах о Belgee Х50 тоже нет вопросов — она выполнена на уровне более дорогих и статусных авто. Регулировка руля по высоте и вылету, мультифункциональное рулевое колесо, подогрев передних сидений, система помощи при старте на подъеме и при движении под уклон, крепление ISOFIX, функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB, круиз-контроль с ограничителем скорости — все эти опции есть в любых комплектациях X50, что положительно оценивается водителями.

Что мы имеем? Достаточно удобный, компактный, симпатичный городской автомобиль. Он коротковат (в отличие от универсала) для семейных путешествий (что решается боксом на крышу). Он намекает, что проселочная дорога его не остановит, но только сухая и ровная – привод только передний, а декоративный обвес переднего бампера непременно что-нибудь «найдет».

А вот передние и задние датчики парковки и система автоматической парковки есть исключительно в комплектации Prestige, в то же время система бесключевого доступа отсутствует только в Active.

Belgee Х50 доступен с одним вариантом двигателя — бензиновым, трехцилиндровым с турбонаддувом и непосредственным впрыском мощностью 150 л.с. Вариантов по коробке передач тоже нет — безальтернативно идет только 7-ступенчатая преселективная трансмиссия с двойным сцеплением в масляной ванне. И на этот момент часто обращают внимание владельцы, так как многим хотелось бы иметь возможность выбора. Однако по работе АКП особых претензий нет: передачи переключаются плавно, практически без задержек, а мощности в 150 л.с. вполне хватает, чтобы совершить быстрый обгон.

Но есть моменты, на которые, судя по отзывам реальных владельцев о Belgee Х50, нужно обратить повышенное внимание. Много встречается комментариев о маленьком топливном баке в 45 литров, так как необходимость часто заправлять автомобиль напрягает водителей на дальних поездках.

По проселочным дорогам машина едет хорошо, ее не кидает на кочках, ямы проходит аккуратно. А вот бак всего на 45 литров, расход в среднем 8,5 литров на 100 км, поэтому на заправку приходится заезжать часто. Вывод: свою цену X 50 оправдывает, но не стоит ждать от него сверхъестественного.

Нужно быть готовым и к посредственной акустике (почти нет басов), отсутствию оцинковки крыши и капота, поэтому собственники часто оклеивают бронепленкой «проблемные» места, чтобы защитить заводское ЛКП.

Впечатления и отзывы о Belgee X70

Семидесятка не собирает такие восторженные отзывы владельцев — все-таки дизайн уже примелькался и вряд ли может выделиться из потока чем-то примечательным. Тем не менее, эта модель — вполне стильный кроссовер, который подкупает своей практичностью и основательностью.

Belgee X70

Пользователи положительно оценивают наличие переднеприводной и полноприводной версий. Вариант 4х4 выбирают те, кто часто путешествует по проселочным дорогам.

Владельцы в отзывах подчеркивают среди достоинств, что во всех комплектациях есть двухзонный климат-контроль, обогрев рулевого колеса и его регулировка по высоте и вылету, подогрев передних и задних сидений, регулировка угла наклона сидений второго ряда, задние датчики парковки, система мониторинга давления и температуры в шинах, кнопка запуска двигателя. Система бесключевого доступа присутствует во всех версиях, кроме Active.

Приятно удивил внешний вид «китайца» и салон. Внутри салон из мягкой экокожи, приятная электронная приборная панель, нет огромных дисплеев (ну, тут, как говорится, «на вкус и цвет»), эргономичные сиденья, приятное оформление коробки передач, мультимедиа в форме небольшого экрана. В целом очень понравился внутри.

По вместимости салона каких-то нареканий нет: даже пассажиры за высоким водителем смогут вполне комфортно разместиться. Багажник «по паспорту» довольно скромный — 378 литров, но если разложить задние сиденья, то появится дополнительное пространство.

Взял X 70, он побольше и 4х4 решает. Семья загружается легко, детям сзади просторно, при желании можно и третьего посадить. Резво разгоняется, тормозная система ок, хороший обзор.

Как указывают в отзывах владельцы Belgee X70, нужно быть готовым и к расходу топлива в 10-11 литров, что сопоставимо с другими аналогами белорусско-китайского автомобиля. А вот бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. для переднего привода и 177 л.с. для полноприводной версии требователен к качеству топлива, поэтому лучше заливать 95-й бензин, иначе могут быстро выйти из строя свечи, а затем и катализатор. При обрыве ремня ГРМ обычно загибает клапана, однако потенциальный беспроблемный ресурс двигателя — 250 тысяч километров, поэтому главное — своевременно проходить ТО и менять ремень по регламенту.

Если ориентироваться на отзывы автовладельцев Belgee, то можно сказать, что это хороший вариант за свои деньги: проверенная годами техническая начинка, отсутствие каких-то «детских болезней», наличие дополнительных опций, делающих вождение комфортным и безопасным. И статистика продаж автомобилей белорусского производителя свидетельствует о том, что отечественные автолюбители готовы брать продукцию белорусско-китайского бренда, так как она вполне подходит для российских условий эксплуатации.