Что говорят китайцы про свои же машины: Chery, Geely, Haval

Опубликован рейтинг по эксплуатации популярных в России китайских авто в 2025

Отчет основан на реальных отзывах владельцев на autohome.com.cn.

Мы изучили отзывы владельцев в Китае на популярные в России модели: Chery Tiggo 7 Pro (китайское название — Tiggo 7 PLUS), Geely Monjaro (китайское название — Xingyue L), Haval Jolion (китайское название — Chulian).

На китайском сайте autohome.com.cn популярен раздел «Репутация», где собраны пользовательские отчеты об эксплуатации. Мы сформировали собственный рейтинг на основе недавних отзывов (2024-2025 годы), фокусируясь на эксплуатации, надежности, расходе топлива и распространенных проблемах.

Как формируется рейтинг

Сайт autohome.com.cn использует отзывы реальных владельцев для отслеживания проблем с качеством, возникших за определенный период владения. Статистика отражает среднее количество поломок на 100 автомобилей, включая неисправности, необычные шумы и другие неудобства. Чем ниже это число, тем выше качество.

В итоге рейтинг самых надежных машин, по мнению китайских автовладельцев, выглядит таким образом:

Топ-5 самых надежных китайских автомобилей (народный рейтинг)

В лидерах — Haval H6. На втором месте — Chery Tiggo 8 PRO. Замыкает тройку лидеров Geely Boyue L.

Следует отметить, что некоторые модели в Китае называются иначе, чем на нашем рынке. Так, Boyue L — не что иное, как Geely Atlas второго поколения.

Мы выбрали те модели, которые наиболее распространены в России, и проанализировали отзывы китайских владельцев аналогичных машин.

Chery Tiggo 7 PLUS (Tiggo 7 Pro)

Эксплуатация: китайцы хвалят машину за плавное переключение передач и удобный эргономичный интерьер спереди. Однако встречаются жалобы на систему навигации и бортовой компьютер (неудобны в использовании).

Надежность: период владения от 2 до 12 месяцев. За это время проявилось среднее количество неисправностей — 102.

Расход топлива: высокий расход (5 отзывов), реальный – около 6,8-7 л на 100 км в смешанном цикле.

Распространенные проблемы: тесный багажник, бедная комплектация (отсутствие электропривода двери багажника и ассистентов вождения).

К слову, на нашем рынке у Tiggo 7 Pro Max электропривода багажника нет только в базовой версии. А вот с ассистентами действительно промах — их нет даже в топовой комплектации. Зато у новинки нашего рынка Tiggo 7L ассистенты доступны в максимальном исполнении.

Geely Xingyue L (Monjaro)

Эксплуатация: в отзывах часто хвалят машину за отличную динамику (576 упоминаний), хорошо держит дорогу (267 упоминаний).

Надежность: среднее количество неисправностей на 100 автомобилей — 67 (за 2–12 месяцев).

Расход топлива: низкий на трассе (79 упоминаний), но в городе выше ожиданий.

Распространенные проблемы: сильный запах в салоне (64 упоминания), шум ветра (54), рывки в трансмиссии на низких скоростях (35), легко пачкающийся интерьер (28), шум двигателя (27), малый бак (25), вибрации (13), тонкий слой ЛКП (10).

Мы собрали статистику и отзывы об этой модели в России. Претензии к машине у наших соотечественников несколько иные.

Haval Chulian (Jolion)

Эксплуатация: китайцы отмечают удовлетворенность безопасностью (много подушек), есть ассистенты, такие как предупреждения о выезде за пределы полосы, ассистенты торможения и поддержания дистанции (круиз-контроль).

Надежность: нет детальных данных о неисправностях в доступных отзывах, но пользователи отмечают приемлемый уровень надежности — 101 поломка на 100 автомобилей.

Расход топлива: не выделен как проблема — модель хвалят за экономичность.

Распространенные проблемы: минимум жалоб. Акцент делается в основном на плюсах, таких как цена/качество. Некоторые упоминают отсутствие премиум-опций.

К слову, недавно мы сравнили российские цены и комплектации Haval Jolion и Belgee X50 (он же Geely Coolray).