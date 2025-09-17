Что говорят китайцы про свои же машины: Chery, Geely, Haval
Отчет основан на реальных отзывах владельцев на autohome.com.cn.
Мы изучили отзывы владельцев в Китае на популярные в России модели: Chery Tiggo 7 Pro (китайское название — Tiggo 7 PLUS), Geely Monjaro (китайское название — Xingyue L), Haval Jolion (китайское название — Chulian).
На китайском сайте autohome.com.cn популярен раздел «Репутация», где собраны пользовательские отчеты об эксплуатации. Мы сформировали собственный рейтинг на основе недавних отзывов (2024-2025 годы), фокусируясь на эксплуатации, надежности, расходе топлива и распространенных проблемах.
Как формируется рейтинг
Сайт autohome.com.cn использует отзывы реальных владельцев для отслеживания проблем с качеством, возникших за определенный период владения. Статистика отражает среднее количество поломок на 100 автомобилей, включая неисправности, необычные шумы и другие неудобства. Чем ниже это число, тем выше качество.
В итоге рейтинг самых надежных машин, по мнению китайских автовладельцев, выглядит таким образом:
Топ-5 самых надежных китайских автомобилей (народный рейтинг)
Следует отметить, что некоторые модели в Китае называются иначе, чем на нашем рынке. Так, Boyue L — не что иное, как Geely Atlas второго поколения.
Мы выбрали те модели, которые наиболее распространены в России, и проанализировали отзывы китайских владельцев аналогичных машин.
Chery Tiggo 7 PLUS (Tiggo 7 Pro)
Эксплуатация: китайцы хвалят машину за плавное переключение передач и удобный эргономичный интерьер спереди. Однако встречаются жалобы на систему навигации и бортовой компьютер (неудобны в использовании).
Надежность: период владения от 2 до 12 месяцев. За это время проявилось среднее количество неисправностей — 102.
Расход топлива: высокий расход (5 отзывов), реальный – около 6,8-7 л на 100 км в смешанном цикле.
Распространенные проблемы: тесный багажник, бедная комплектация (отсутствие электропривода двери багажника и ассистентов вождения).
К слову, на нашем рынке у Tiggo 7 Pro Max электропривода багажника нет только в базовой версии. А вот с ассистентами действительно промах — их нет даже в топовой комплектации. Зато у новинки нашего рынка Tiggo 7L ассистенты доступны в максимальном исполнении.
Geely Xingyue L (Monjaro)
Эксплуатация: в отзывах часто хвалят машину за отличную динамику (576 упоминаний), хорошо держит дорогу (267 упоминаний).
Надежность: среднее количество неисправностей на 100 автомобилей — 67 (за 2–12 месяцев).
Расход топлива: низкий на трассе (79 упоминаний), но в городе выше ожиданий.
Распространенные проблемы: сильный запах в салоне (64 упоминания), шум ветра (54), рывки в трансмиссии на низких скоростях (35), легко пачкающийся интерьер (28), шум двигателя (27), малый бак (25), вибрации (13), тонкий слой ЛКП (10).
Мы собрали статистику и отзывы об этой модели в России. Претензии к машине у наших соотечественников несколько иные.
|
Haval Chulian (Jolion)
Эксплуатация: китайцы отмечают удовлетворенность безопасностью (много подушек), есть ассистенты, такие как предупреждения о выезде за пределы полосы, ассистенты торможения и поддержания дистанции (круиз-контроль).
Надежность: нет детальных данных о неисправностях в доступных отзывах, но пользователи отмечают приемлемый уровень надежности — 101 поломка на 100 автомобилей.
Расход топлива: не выделен как проблема — модель хвалят за экономичность.
Распространенные проблемы: минимум жалоб. Акцент делается в основном на плюсах, таких как цена/качество. Некоторые упоминают отсутствие премиум-опций.
К слову, недавно мы сравнили российские цены и комплектации Haval Jolion и Belgee X50 (он же Geely Coolray).
