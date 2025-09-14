#
Внедорожник для России получил «правильный» мотор

«За рулем» рассказал об особенностях пикапа JAC T9 с дизельным двигателем

Пикап JAC T9 стал доступен в России с дизельным двигателем.

Этот передовой японский внедорожник официально приедет в Россию: подробности

Двухлитровая «четверка» развивает 163 л.с. и 410 Н·м. До сих пор модель предлагалась только с бензиновым турбомотором 2.0 отдачей 224 силы и 390 Н·м. С обоими агрегатами сочетается классический 8ступенчатый автомат. Полный привод по схеме part-time.

Новинку можно узнать не только по звуку мотора. У нее черная решетка радиатора вместо хромированной и шины АТ в базовой комплектации.

JAC T9
JAC T9
Оснащение единственной комплектации Explore идентично одноименной версии бензинового пикапа. Среди прочего, есть шесть подушек безопасности, люк, LED-фары, 18дюймовые колеса, обогрев передних сидений, климат- и круиз-контроль, парктроник «по кругу», камеры кругового обзора, вертикальный экран медиасистемы диагональю 10,4 дюйма, поддержка Android Auto и CarPlay.

Цена – 3,76 млн рублей. Бензиновый JAC T92025 года выпуска стоит 3,65 млн рублей.

У марки JAC в России есть более доступные пикапы. Модель Т8 стоит 3,06 млн рублей со 177сильным бензиновым двигателем и 3,26 млн со 136сильным дизелем. На машину ставится только механическая коробка. А пикап Т8 Pro комплектуется бензиновым турбомотором на 211 сил и «ручкой». Цена – 3,28 млн рублей.

  • Отчет с тест-драйва китайского пикапа Foton Tunland V9 опубликован тут.

Милешкин Кирилл
Фото:JAC
14.09.2025 
Фото:JAC
