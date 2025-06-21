Этот передовой японский внедорожник официально приедет в Россию: подробности

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Пикап Nissan Frontier Pro выйдет на российский рынок под брендом Oting

На Шанхайском автосалоне представлен пикап Nissan Frontier Pro. Разработан он в Китае, там же будет выпускаться, а продажи планируются по всему миру.

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Шасси с передней двухрычажкой и мостом сзади унифицировано с другими моделями марки. Три светодиодных пунктира над решеткой радиатора, по замыслу дизайнеров, отсылают к грузовичку Nissan D21. Frontier Pro пока заявлен только как последовательный гибрид. Турбомотор 1.5 приводит генератор, а колеса вращает один электродвигатель мощностью 408 л.с., расположенный на месте коробки передач. Запас хода на электричестве – 135 км.

Через бытовые розетки в грузовом отсеке пикап может питать внешние устройства мощностью до 6 кВт. Заявлен богатый набор оборудования: массажеры в передних сиденьях, медиасистема с экраном на 14,6 дюйма, премиальная «музыка» Focal.

В длину Nissan Frontier Pro переваливает за 5,5 м, база – 3,3 м.
В длину Nissan Frontier Pro переваливает за 5,5 м, база – 3,3 м.
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А теперь самое интересное. Frontier Pro – премьера «вторичная».

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На российском рынке появится новый крупный пикап китайско-японского происхождения

Еще в начале года в Китае дебютировал пикап Dongfeng Z9, от которого Nissan отличается только эмблемами и оптикой. Более того, до конца года эта же модель под именем Oting Z9 выйдет на российский рынок. Процесс сертификации уже запущен.

Маловероятно, что нам предложат дорогую и сложную гибридную версию. Пикап под китайскими брендами предлагает выбор из двух моторов. Бензиновый 2.0 турбо мощностью 258 сил – это вариация агрегата Mitsubishi, знакомого по другим Отингам. Есть и дизель: 2,3 л, 190 л.с. Привод задний или полный, с муфтой подключения передних колес.

Шасси Nissan Frontier Pro с передней двухрычажкой и мостом сзади унифицировано с другими моделями марки.
Шасси Nissan Frontier Pro с передней двухрычажкой и мостом сзади унифицировано с другими моделями марки.

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К слову, еще одной новинкой бренда Oting в России станет пикап Rich 7. Фактически он представляет собой слегка осовремененный Dongfeng DF6, уже продающийся импортером «Моторинвест». В основе пикап Nissan Navara, взятый китайцами по официальной лицензии.

  • Подробности о серийной версии нового пикапа Chery Himla рассказаны тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:Nissan
Количество просмотров 15613
21.06.2025 
Фото:Nissan
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