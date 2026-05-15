Названы действенные способы прилично снизить расход бензина в автомобиле

Эксперт Ершов: Резкие старты и торможения поднимают расход бензина на 15-30%

От 30 до 50 процентов бензина сверх заявленных норм – вот реальная переплата для многих автовладельцев, и это напрямую связано с тем, как именно они управляют машиной. Автоэксперт Константин Ершов отметил, что ни марка, ни класс автомобиля не играют решающей роли: всё упирается в манеру езды и базовое состояние транспортного средства.

Резкие старты и экстренные торможения – главные «пожиратели» горючего. Они способны поднять потребление на 15-30 процентов, в то время как плавный разгон с предсказуемым движением дают обратный эффект. Важно держать скорость в зоне 80-100 км/ч – это оптимум для большинства машин. Правда, если разогнаться до 120-130 км/ч, расход тут же подпрыгнет еще на 20 процентов из-за аэродинамики.

Давление в шинах тоже сильно влияет на кошелек. Недокачанные колёса всего на 0,2-0,3 бара способны добавить до 5 процентов к итоговому чеку на заправке. Ещё столько же можно потерять из-за сбитого «развала-схождения». Между прочим, забитый воздушный фильтр, старые свечи и отработанное моторное масло заметно ухудшают эффективность мотора – тут без регулярного техобслуживания никуда.

Кажется, мелочи, а на деле сгорают лишние литры. Багажник, забитый ненужным хламом, открытые окна на трассе или багажник на крыше – каждые лишние 50-100 кг дают ощутимую прибавку. Причём даже короткие поездки с непрогретым двигателем считаются одним из самых невыгодных режимов: мотор просто не успевает выйти на рабочую температуру. И, конечно, топливо сомнительного качества – прямой путь не только к перерасходу, но и к поломкам топливной системы.