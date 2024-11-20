Выбираем правильный Chery — Tiggo 7 в топе или базовый Tiggo 8

«За рулем» сравнил два кроссовера Чери за 3,4 млн рублей и дал совет

Многие задаются важным вопросом – какую модель в ряду того или иного автопроизводителя выбрать. Взять модель классом ниже, но в самой дорогой комплектации, или выбрать модель классом выше, но в базовом оснащении?

Мы продолжаем разбираться с этим вопросом – теперь на примере двух популярных кроссоверов Chery:

Chery Tiggo 7 Pro Max в максимальной комплектации Ultra за 3,4 миллиона рублей,

Chery Tiggo 8 Pro Max в версии Dreamline за те же 3,4 миллиона рублей.

Что под капотом кроссоверов Chery

Chery Tiggo 8 Pro Max

Самый дорогой Chery Tiggo 7 Pro Max оснащен турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. Работает он вместе с семиступенчатым роботом и передает крутящий момент на все колеса.

Двигатель у «семерки» только один. Его возможностей для этого кроссовера вполне хватает. До 100 км/ч Chery Tiggo 7 разгоняется менее чем за 10 секунд.

Chery Tiggo 8 Pro Max

У Chery Tiggo 8 Pro Max под капотом также турбомотор SQRF4J16 объемом 1,6 литра, но мощность у него выше – 186 л.с. И с ним более крупный и тяжелый кроссовер даже динамичнее. Набор скорости 100 км/ч у него занимает 9 секунд. А вот расход топлива на литр больше.

Как и у Chery Tiggo 7, двигатель старшей модели работает вместе с роботизированной коробкой. Но привод в выбранной нами версии будет передним.

В отличие от младшего Chery Tiggo 7, у «восьмерки» есть выбор: вместо 186-сильного мотора можно взять 2-литровый двигатель Acteco мощностью 197 л.с.

Какое оснащение у кроссоверов Chery

Оснащение версии Ultra у Chery Tiggo 7 Pro Max более чем щедрое. Китайские кроссоверы давно приучили нас к отделке кожей, большим дисплеям и множеству электроприводов и различных ассистентов. Chery – не исключение.

Почти все функции в салоне Chery Tiggo 7 Pro Max управляется сенсорно. Физических клавиш мало.

Вместе с двухзонным климат-контролем у него полный спектр обогревов. Греются все сиденья, рулевое колесо и лобовое стекло. Также у передних сидений есть вентиляция. А для пассажиров второго ряда предусмотрены свои дефлекторы.

Экран медиасистемы имеет диагональ 12,3 дюйма. Кроме того, в топовой версии Ultra есть полный набор ассистентов водителя. Автоматическое переключение дальнего света, удержание в полосе, активный круиз-контроль и не только. Впрочем, нельзя сказать, что Tiggo 8 на этом фоне оснащен хуже.

Начиная со второй версии Dreamline у Chery Tiggo 8 есть беспроводная зарядка смартфона.

Медиасистема Chery Tiggo 8 не уступает по функционалу, а диагональ центрального экрана составляет те же 12 дюймов. В версии Dreamline она дополнена функцией голосового управления и беспроводной зарядкой смартфона.

Климат-контроль двухзонный и есть полный набор обогревов. Имеется он почти у всех сидений. Нет его только у третьего ряда. Также есть вентиляция передних сидений и дефлекторы для всех трех рядов.