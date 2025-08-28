Настоящие драконы! Рейтинг самых мощных китайских машин в РФ

«За рулем» назвал мощнейшие автомобили из Поднебесной, представленные в России

Автопром Китая сегодня на коне — самые крутые модели развивают мощность далеко за 1000 л.с. В России подобные уникумы, как правило, редкие гости, поэтому поговорим про не столь могучую, зато более распространенную технику. Главный оценочный критерий — лошадиные силы.

5-е место: Li L9

Li L9

Гибридные кроссоверы Li пришлись по вкусу российским потребителям. В частности, полноразмерный статусный вседорожник L9 длиной 5218 мм и колесной базой 3105 мм. Иногда его ставят в один ряд с Range Rover и другими большими премиальными SUV западных производителей.

Бензоэлектрический полный привод состоит из 1,5-литрового двигателя-генератора и пары электромоторов. Пиковая мощность достигает 449 л.с. и 620 Нм, которые позволяют набирать 100 км/ч за 5,3 секунды.

Оснащение автомобиля богатое, в традициях современных премиальных «китайцев» — от многочисленных опций комфорта (все шесть сидений стандартно имеют обогрев, у кресел первого и второго ряда имеются вентиляция и массаж) и пневмоподвески до ассистентов активной безопасности.

4-е место: Wey 80

Wey 80

Китайские производители предлагают и мощные роскошные минивэны. Стоит взглянуть на Wey 80 от Great Wall Motor. Он представлен в базовой семиместной модификации Premium (длина — 5045 мм, колесная база — 3085 мм) и в форм-факторе представительского Business Lounge на шестерых (расстояние между осями увеличено до 3275 мм, от носа до хвоста — 5405 мм). Шасси в обоих случаях одинаковое, со стойками Макферсон спереди и многорычажной схемой сзади.

Гибридная система работает в последовательном и параллельном режиме. Наддувный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра (152 л.с.) играет роль генератора и может приводить передние колеса через двухступенчатую трансмиссию. На каждой оси установлено по электромотору. Совокупно — 487 л.с. и 762 Нм.

«Премиальный» Wey набирает 100 км/ч за 5,7 секунды, Business Lounge оказался всего на 0,2 секунды медленнее. Максимальная скорость у машин одинаковая — 170 км/ч. Емкость тяговых АКБ различается: стандартному минивэну выделен накопитель на 37,96 кВт⋅ч, флагманскому — на 44,28 кВт⋅ч. Общий запас хода по NEDC одинаковый: 800 км.

3-е место: Voyah Free EVR Sport Edition

Voyah Free EVR Sport Edition

После прошлогоднего рестайлинга элегантный кроссовер марки Voyah (входит в госконцерн Dongfeng) продается в России под именем EVR Sport Edition параллельно с дорестайлинговой моделью. Силовая установка автомобиля – гибридная. Под капотом размещен 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (ранее — 109 л.с.), который работает в режиме генератора и питает тяговую аккумуляторную батарею емкостью 39,2 кВт⋅ч. Два электромотора совокупно развивают 490 л.с. и 720 Нм. Спринт до сотни занимает 4,8 секунды, максимальная скорость — 200 км/ч. В чисто электрическом режиме Voyah проезжает 160 км по циклу WLTP, а с полностью заправленным бензобаком автономность достигает тысячи километров.

Интересно, что в России предлагают и дорестайлинговый гибрид, заметно превосходящий Voyah Free EVR Sport Edition по мощности – 693 л.с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи — 33 кВт⋅ч, запас хода — 674 км. При разгоне до сотни такой кроссовер быстрее на 0,3 секунды, но максимальная скорость одинаковая.

Free построен на шасси с передними двойными поперечными рычагами и задней многорычажной подвеской. Пневматические упругие элементы позволяют менять дорожный просвет на 100 мм. Снаружи EVR Sport Edition можно отличить от других версий по агрессивным накладкам на пороги и рельефному заднему спойлеру.

2-е место: Zeekr 001

Zeekr 001

Когда мы говорим «Зикр», то в первую очередь подразумеваем практичный пятидверный электрокар 001 длиной почти пять метров. В движение он приводится двумя электромоторами (по одному на каждую ось) пиковой мощностью 544 л.с. Иначе говоря, мощность Zeekr примерно соответствует мощностью Porsche Taycan 4S (571 л.с.). Темперамент завидный: разгон до 100 км/ч занимает 3,8 секунды.

С тяговой АКБ емкостью 100 кВт⋅ч обещанный запас хода достигает 606 км. Безопасность контролируется такими ассистентами, как адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон и функция удержания в полосе. В комплектацию входит эффектная матричная оптика и пневматическая подвеска.

Напомним, что этим летом бренд Zeekr представил свой первый гибрид — огромный роскошный кроссовер 9X с силовой установкой, работающей по последовательно-параллельной схеме. До его появления гамма состояла только из электрокаров.

1-е место: Hongqi E-HS9

Hongqi E-HS9

Премиальный бренд Hongqi (в переводе — «Красное знамя»), входящий в госконцерн FAW Group, долгое время занимался лимузинами для партийной верхушки страны, но с некоторых пор существенно расширил границы своей целевой аудитории.

У нас в стране Hongqi представлен автомобилями на любой вкус, в том числе полноразмерным E-HS9 длиной 5209 мм и с колесной базой 3110 мм. Габариты ставят его в один ряд с Mercedes-Benz GLS и Range Rover, хотя с точки зрения инжиниринга «девятка» играет в совсем другой лиге.

Перед нами стопроцентный электрокар с двухмоторным полным приводом совокупной мощностью 551 л.с. (передний агрегат — 218 л.с., задний — 333 л.с.). Для сравнения, в арсенале Range Rover P530 – бензиновый наддувный двигатель BMW V8 объемом 4,4 литра (530 л.с.).

Базовая тяговая АКБ «китайца» емкостью 95 кВт⋅ч и со штатной системой обогрева обеспечивает запас хода до 500 км по методике NEDC. Радиус действия c батареей емкостью 120 кВт⋅ч — 660 км. В стандартное оснащение включена пневмоподвеска.

