Самые ожидаемые в России новинки Пекинского автосалона (видео)

Auto China 2026 в Пекине: премьеры Changan Uni-V, VW ID.Unyx 08, Jetour T1 i-DM и Li i6

Автосалон Auto China 2026 в Пекине начался как настоящий парад мощи китайского автопрома. Производители из КНР устроили масштабный показ новинок, где гибриды и электромобили с впечатляющими характеристиками затмили даже европейских гигантов.

Организаторы отметили рекордное число участников – свыше тысячи брендов, причем Китай доминировал с долей около 80 процентов. По сути, это не просто выставка машин, а платформа, где задаются тренды на ближайшие годы.

Changan

Changan представил сразу несколько моделей. Обновленный Uni-V с двухлитровым двигателем показали в свежем облике – удлиненная версия для Китая обещает впечатляющую динамику и запас хода более 700 километров.

На почетное место в Пекине марка Changan выставила уже знакомый нам СS75 Plus HEV и седан Eado нового поколения.

Нового в них то, что они переходят на гибридные силовые установки нового поколения BlueCoreHybrid. Эта система объединяет экономичность электрокара с привычной дальнобойностью бензинового мотора. Благодаря передовой электронике автомобили способны преодолеть до полутора тысяч километров без дозаправки.

Новый Freelander

П ервенец возрожденного бренда Freelander обрел имя – Freelander 8 . Автомобиль построен на новейшей платформе іМАХ.

Напомним, новый «Фрил» – детище предприятия CJLR, то есть Chery + Jaguar Land Rover. Но, как отметил присутствовавший на премьере эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин , в Пекине машина и вовсе выставлена на стенде Huawei, разрабатывавшей системы помощи водителю. Еще один партнер – CATL, отвечавший за 800-вольтовую систему архитектуры, благодаря которой аккумуляторы подключаемого гибрида смогут принимать зарядку мощностью до 350 кВт.

Обновленный Jetour T1

Узнать обновленный Jetour T1 можно сразу: передний бампер изменился, решетка радиатора стала массивнее, а оптика получила современный вид. Задние фонари тоже обновили. Исчезли боковые подножки – теперь машина выглядит более цельно. Но неясно, это особенность китайского рынка или в целом рестайлинга.

Покупателям предложат бензиновые моторы 1.5 (184 л.с.) и 2.0 (254 л.с.). Младший расходует около 8 литров на «сотню» и едет максимум 170 км/ч. Старший способен разогнать автомобиль до 200 км/ч и позволяет буксировать прицеп до 1,6 тонны.

Haval Raptor Plus

Haval Raptor Plus, по сути, родственник модели H7 (по габаритам и платформе), но выглядит он куда задорнее и брутальнее.

Самый яркий штрих – не подъемная, а распашная багажная дверь, на которой располагается запасное колесо. С точки зрения техники это подключаемый гибрид, поэтому перспективы появления машины в России выглядят сомнительными.

А вот если бы Haval привез чисто бензиновую версию да еще локализовал ее – успех был бы почти гарантирован, считает редактор «За рулем» Юрий Тимкин.

Geely Okavango

Семиместный кросс-вэн Geely Okavango выпускают уже шесть лет, однако его и не думают снимать с производства – на стенде марки на автосалоне в Пекине в очередной раз демонстрировали обновленный вариант.

Экстерьер изменился мало. Разве что радиаторную решетку чуть подкорректировали. А вот салон изрядно перелопатили, все сделали по последней китайской моде: крупный (14,6 дюйма) планшет медиасистемы по центру и компактный экран приборки (10,3 дюйма).

Главной технической новостью стало появление нового базового двигателя: компанию турбомотору 2.0 составил 1,5-литровый агрегат отдачей 181 л.с с 7-ступенчатым роботом.

VW ID.Unyx 08

Два года назад компания Volkswagen анонсировала появление электромобильного семейства ID.Unyx, созданного специально для Китая совместным предприятием Volkswagen и JAC .

Дебют электрокара ID.Unyx 08 состоялся в марте, но его показали и на Пекинском автосалоне с 800-вольтовой системой и батареями CATL.

Это пятиметровый полностью электрический кроссовер с мощностью двигателя 230 кВт и заявленным запасом хода до 700 км на одной зарядке. Хотя в реальности эта цифра будет в районе 450–500 км, что тоже немало.

Li i6

Li i6 отказывается выбирать одно «амплуа». Этот премиальный автомобиль со спортивным силуэтом предлагает владельцу сразу три ипостаси.

Новинка сохранила фирменную стилистику бренда, а именно – узкую светодиодную полосу под лобовым стеклом и агрессивный «прищур», но инженеры сознательно пожертвовали 50 мм колесной базы по сравнению с более крупным i8. У i6 она составляет ровно 3000 мм против 3050 у старшей модели.

Габариты «китайца»: длина 4950 мм, ширина 1935 мм, высота 1655 мм. Батареи емкостью 87 киловатт-часов хватает, чтобы заднеприводная модификация мощностью 340 л.с. преодолела на одной зарядке порядка 700 км, тогда как полноприводный вариант с отдачей в 540 л.с. – порядка 600 км. Максимальная скорость у обеих версий ограничена на отметке 180 км/ч.

Ответа на главный вопрос – будет ли модель официально поставляться в Россию – пока нет.

Новая Toyota RAV4

На международном автосалоне Auto China 2026 компания Toyota представила обновленный кроссовер Toyota RAV4.

Причем сразу в двух вариантах: производимый на совместном предприятии FAW-Toyota автомобиль называется традиционно Toyota RAV4, а детище другого СП, GAC-Toyota, носит оригинальное имя – Toyota Wildlander.

Принципиально модель не поменялась: изменив дизайн и проведя легкую модернизацию, Тойота сохранила своему бестселлеру и платформу, и силовые агрегаты. Для российских клиентов это скорее плюс – у нас и Toyota вообще, и RAV4 в частности, ценятся не в последнюю очередь за очень плавную эволюцию и следование фирменным нормам. Но при нынешних ценах и утильсборе обновленный Toyota RAV4 будет стоить у нас ориентировочно 5 млн рублей.

Мотоцикл с 8-цилиндровым мотором

Как выяснил в ходе международного автосалона Auto China 2026 главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, мотоциклы марки Souo , а именно круизер Souo S2000 , будут официально продаваться в РФ, хотя «параллельные» поставки идут с марта .

На стенде головной компании Great Wall Motor этот мотоцикл был представлен в нескольких вариантах окраски, но главное в нем – двигатель, рассказал Кадаков. «Сердце» Souo S2000 – единственный в мире мотоциклетный 8-циллиндровый оппозитный мотор, выдающий 154 л.с. и 190 Нм. Тут две ГБЦ, и под каждой размещены два верхних распредвала с цепным приводом. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой.

С такими параметрами Souo S2000 претендует на место в ряду наиболее выдающихся тяжелых мотоциклов, таких как Honda Gold Wing, Harley-Davidson CVO Limited, Indian Roadmaster Limited, Boss Hoss и Kawasaki VN 1700 Vulcan Voyager. На внешних рынках Souo S2000 продаются примерно по 25 тысяч долларов. Цена в РФ пока не называется.

***

На деле, для нашего рынка ключевыми станут экспортные версии. Haval H3 и Jolion уже подешевели к маю, а новинки вроде Changan обещают появиться осенью. Эксперты прогнозируют: к концу 2026-го цены стабилизируются, но китайцы захватят лидерство. Как ни странно, даже VW ориентируется на Пекин, а не на Франкфурт. Посетители отмечают: салон переполнен гибридами – тренд на i-DM и PHEV растет. Li i6 с его мощью выглядит как вызов премиуму. В общем-то, Auto China 2026 меняет правила игры, и это касается всех.

Салон завершится 8 мая. Итоги подведут по продажам концептов – уже сейчас брони берут тысячами. Для автолюбителей это повод следить: многие премьеры доберутся до нас быстрее, чем кажется.