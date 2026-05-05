Выбираем надежный недорогой автомобиль: что берем смело? Как распознать хлам?

Эксперт «За рулем» изучил сегмент б/у авто за 400-500 тысяч рублей

Ничего сравнительно свежего за стоимость половины новой Лады Гранты не купить, кроме самой Гранты с пробегом 100 тысяч км. Она же и представлена в наибольшем количестве в этом ценовом сегменте.

Иномарка из числа недорогих будет немолода и с набором различных дефектов. Но лет пять, а то и десять еще послужит.

Ассортимент достаточно велик, ибо 40% машин с пробегом – не дороже 500 тысяч рублей. Самый практичный выбор – массовая модель с максимально простыми сочетаниями мотор-коробка. Ни в коем случае не Mitsuoka Viewt с бесступенчатой трансмиссией или Oldsmobile Cutlass Supreme с трехлитровым мотором в возрасте 30 лет – они хороши для коллекций автостарины, но вряд ли для повседневной эксплуатации.

Альтернативный «премиум»

В ценовой нише 400–500 тысяч рублей немало представителей премиального сегмента. Один из самых распространенных – Audi A6 второго поколения (до 2005 года). Большая просторная машина. Исключительно надежная (первые лет десять) и живучая, сделана во времена, когда в автомобили еще закладывали ресурс полмиллиона километров.

Без непосредственного впрыска, но уже есть вариатор, чей предельный срок службы 300 тысяч км, тогда как подавляющее большинство «шестерок» – с заявленными пробегами 300–500 тысяч км (об истинных можно лишь гадать).

Почти у всех – явные следы кузовного ремонта. И множественные переделки конструкции: самопальные глушители, противотуманки от Калины, проставки (базовый клиренс 120 мм мало кого устраивал). В подвеске, кстати, много алюминиевых деталей – не особо долговечных.

С любым «премиумом» велик риск разориться за первые полгода владения, когда выяснится, что ремонта требуют и мотор, и трансмиссия, и ходовая. А чаще всего именно так и происходит.

Варианты из Китая

Другая, но похожая ситуация с китайскими машинами за эти деньги.

Вариантов больше десятка, многие совсем не стары (например, Lifan Solano 2017–2018 годов), но это ровным счетом ничего не значит. Большинство проданных у нас китайских «бюджетников» периода 2010–2015 годов не славилось ни качеством сборки, ни высокой надежностью, ни крепкими подвесками, ни хорошей эргономикой. Зачастую и сопротивляемость коррозии ниже средней: упомянутый Solano к пяти-шести годам склонен покрываться ­пятнами.

Достоинства и недостатки конкретных моделей мы разбирали неоднократно: несколько достойных внимания выделить можно. В их числе Changan Eado и Dongfeng S30: хорошие моторы, надежные коробки передач. Плохо, что и сами эти машины очень редкие (Eado был в продаже меньше года), и многие запчасти к ним днем с огнем не найти. Что своеобразно роднит их с древними Audi.

Кстати, «бюджетники» этих лет в богатых комплектациях по комфорту и наполнению электроникой не так уж и уступают «премиуму» 90‑х, разве что кожаных салонов нет.

Прагматичный подход

О вкусах, конечно, не спорят, но при покупке машин в годах предпочтительны самые банальные и хорошо изученные модели. Известны все их слабые стороны, болячки главных агрегатов, и нет особых напрягов с запчастями.

Грубо говоря, Renault Logan с пробегом 200 тысяч – как-то убедительнее, чем Chery Bonus на пару лет моложе или 20‑летний Saab 9–3 с пробегом 400 тысяч (где брать запчасти?). О Логане мы точно знаем, что еще на 100 тысяч км он способен без больших вложений.

Даже если машина в ухоженном состоянии, возрастные дефекты неизбежны. Продавленное сиденье водителя – почти наверняка. Проявления коррозии и другие повреждения кузова – само собой, однако ржавчина и вмятины, портящие внешний вид, не мешают ездить. Главное, чтобы не были гнилыми пороги и стойки: силовая структура – это безопасность.

Ожидать, что вам продадут машину, у которой только-только заменили всю подвеску по кругу, несколько наивно. Ходовая часть по-любому будет частично изношена, тормозная и выпускная системы тоже.

Основное внимание – состоянию главных агрегатов. Бюджетники с дымящими двигателями и скрежещущими коробками стоить полмиллиона не должны, они дешевле. Если попалась такая – проходите мимо, есть другие, с живыми моторами по этой цене.

Когда же владение иномаркой не самоцель, то и Лада Гранта (или ее брат Datsun on-DO) – вполне разумный выбор. Тем паче у Гранты за 400–500 тысяч рублей возможен гидроавтомат, в отличие от тех Грант, что продают сегодня.

Впечатления на соседей она не произведет? Думается, что и 15‑летний Lancer тоже, пусть он и японский.

