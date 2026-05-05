#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Как быть, если инспектор намеренно «завалил» на экзамене по вождению?

Глава ГАИ: Оценка действий экзаменатора при сдаче на права будет дана после жалобы

 Вопрос от читателя «За рулем»:

– Уже четыре раза безуспешно пытаюсь сдать вождение в ГАИ. В последний раз меня откровенно завалили. Я предложила просмотреть видео о том, как я якобы не пропустила пешехода, но офицер сказал, что оно не сохранилось и вообще я не имею права оценивать его работу. Зачем тогда нужны видеокамеры в салоне? Куда они направлены?

О. Н.

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с приложением 1 к Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097, средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов должны обеспечивать в режиме реального времени:

Рекомендуем
Новые водители: чему их учат, сколько это стоит и почему снова критикуют автошколы

  • видеозапись  дорожной обстановки спереди и сзади транспортного средства;
  • видеозапись воздействий кандидата в водители и лица, находящегося за дублирующими органами управления ТС, на органы управления транспортным средством;
  • видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометр, контрольные лампы включения стояночного тормоза и указателей поворота);
  • аудиозапись команд и заданий экзаменатора;
  • сохранение аудио- и видеоинформации при проведении экзамена на электронный носитель, обеспечивающий ее целостность при отключении питания.

Несоответствие указанных средств аудио- и видеорегистрации установленным требованиям является основанием для аннулирования результатов экзамена.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Оценка правомерности действий экзаменатора, включая объективность выставленной оценки, может быть дана в рамках рассмотрения соответствующей жалобы, направленной в установленном порядке вышестоящему должностному лицу Госавто­инспекции.

  • О том, можно ли сдавать на права на своем автомобиле, рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Фото:Эрик Романенко/ТАСС и «За рулем»
Количество просмотров 5546
05.05.2026 
Фото:Эрик Романенко/ТАСС и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1