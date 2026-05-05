Как быть, если инспектор намеренно «завалил» на экзамене по вождению?

Глава ГАИ: Оценка действий экзаменатора при сдаче на права будет дана после жалобы

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Уже четыре раза безуспешно пытаюсь сдать вождение в ГАИ. В последний раз меня откровенно завалили. Я предложила просмотреть видео о том, как я якобы не пропустила пешехода, но офицер сказал, что оно не сохранилось и вообще я не имею права оценивать его работу. Зачем тогда нужны видеокамеры в салоне? Куда они направлены?

О. Н.

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с приложением 1 к Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097, средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов должны обеспечивать в режиме реального времени:

видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади транспортного средства;

видеозапись воздействий кандидата в водители и лица, находящегося за дублирующими органами управления ТС, на органы управления транспортным средством;

видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометр, контрольные лампы включения стояночного тормоза и указателей поворота);

аудиозапись команд и заданий экзаменатора;

сохранение аудио- и видеоинформации при проведении экзамена на электронный носитель, обеспечивающий ее целостность при отключении питания.

Несоответствие указанных средств аудио- и видеорегистрации установленным требованиям является основанием для аннулирования результатов экзамена.

Оценка правомерности действий экзаменатора, включая объективность выставленной оценки, может быть дана в рамках рассмотрения соответствующей жалобы, направленной в установленном порядке вышестоящему должностному лицу Госавто­инспекции.

