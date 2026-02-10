Новая версия самой доступной Лады — просторная и практичная

Лифтбек Лада Гранта во внедорожном исполнении оценили в 1 206 000 рублей

Семейство Лады Гранты пополнил приподнятый лифтбек с приставкой Active Cross. По нынешней моде АВТОВАЗ вполне мог продвигать его как кросс-купе – но поскромничали.

Пришлось потратиться на оригинальные детали заднего бампера, ведь задний свес лифтбека – 970 мм против 848 мм у универсала. Отсюда и главное преимущество новичка над старожилом – на четверть больший по объему багажник (440 л «под шторку» вместо 355).

Теперь покупателям Гранты не нужно выбирать между отличным багажником лифтбека и лишними миллиметрами клиренса универсала.

Хотя почему лишними? Кросс-версия добавляет к дорожному просвету 18 мм (198 вместо 180 у обычной Гранты), и в некоторых ситуациях они могут крепко выручить. После рекордного снегопада Active Cross заезжал на такие парковочные места, куда я не сунулся бы на обычной легковушке. Правда, в совсем глубоком снегу опасался поцарапать серебристые накладки по низу бамперов.

Лада Гранта Active Cross. Цена в России от 1 206 000 ₽. Молдинги дверей оставили «легковыми», окрашенными.

Мощности 16‑клапанника хватает с запасом. Думаю, и с базовым мотором на 90 сил дискомфорта не будет. Коробка передач на тестовой машине попалась удачная – воет несильно. Подвеска переварит любой кратер дорожного покрытия, тормоза настроены приятно.

В салоне нет фирменных для вазовских Кроссов оранжевых вставок, равно как и такого цвета кузова.

Найти еще что-то хорошее в старой модели сложно. Рулежка на фоне Весты и Искры удручает. Слышно всё, вплоть до срабатываний реле. Почти все электроприводы почему-то реагируют с задержкой в секунду-две. Кнопки управления круиз-контролем и маршрутным компьютером на правом подрулевом рычажке срабатывают изредка.

В части эргономики из Гранты выжали все, что можно, но полноценно современной ее уже не сделаешь.

ОПОЗДАВШИЙ Приподнятая версия появилась у вазовских машин осенью 2014 года. Тогда седан и лифтбек выпускались как Гранта, а хэтчбек, универсал и универсал Cross – как Калина 2. При рестайлинге Гранты в 2018‑м все слились в одно семейство. Низкий спрос похоронил хэтчбек с микроскопическим багажником и обычный универсал, проигрывающий по практичности «внедорожному» Кроссу. По слухам, через год-два линейку может пополнить полноценный универсал – с увеличенным задним свесом, какой был у седана Datsun on-DO. Такая машина очень нужна рынку!

Вывод

Если ограничить систему координат только семейством Гранты, то лифтбек Active Cross – лучший выбор . Однако есть Искра, которая дороже не настолько, насколько лучше.

Впрочем, еще одна добродетель Гранты то, что это самый дешевый в ремонте и обслуживании автомобиль.

Гранту в исполнении Active Cross «обувают» исключительно в 15‑дюймовые легкосплавные колеса. Комплектация Comfort с 90‑сильным мотором стоит 1,21 млн рублей, Enjoy со 106‑сильным – 1,39 млн рублей. Кросс-универсал дешевле на 10–20 тысяч, обычный лифтбек – на 67–75 тысяч рублей.

Просторнее Кросс-универсала, практичнее лифтбека Устаревшую конструкцию не скрыть

Лада Гранта Active Cross

Длина / ширина / высота / база 4270 / 1700 / 1522 / 2476 мм

4270 / 1700 / 1522 / 2476 мм Объем багажника 440–760 л

440–760 л Снаряженная масса 1160 кг

1160 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт / 106 л. с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт / 106 л. с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,6 с

11,6 с Максимальная скорость 181 км/ч

181 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑92…95/50 л

АИ‑92…95/50 л Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл 9,0 / 5,3 / 6,7 л / 100 км

9,0 / 5,3 / 6,7 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М5