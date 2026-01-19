Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис
Самая горячая новинка минувшего года – Лада Искра. Она постепенно набирает обороты. Растет объем производства, совершенствуется конструкция. Так, с ноября 2025 года вазовцы стали делать на универсалах (но не на седанах!) крышу из оцинкованной стали. Все остальные наружные панели кузова были оцинкованными изначально.
Поскольку Искра лишь на самую малость компактнее Весты, сравнивать эти машины будут поневоле. Вот и мы взяли Весту в соперники Искре – тоже в версии SW Cross. Да не абы какой, а 2026 модельного года, получившей кое-какое новое оборудование.
Третьим стал Solaris KRX, ранее известный как Kia Rio X. Он самый дорогой – 2,9 млн рублей. Тестовая Веста доступнее на весомые 650 тысяч, а Искра – на 1,1 млн. Оправдана ли такая разница?
Лада Искра SW Cross
| Solaris KRX
Представляет собой ребрендинговую версию Kia Rio X–Line образца 2017 года. Производят в Санкт-Петербурге.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.6 (123 л. с.) – от 2 290 000 ₽
|Лада Веста SW Cross
Встала на конвейер в 2015 году, а в 2023‑м развернулся полноценный выпуск модернизированной версии – ее называют NG. До обновления выпускали в Ижевске, сейчас – в Тольятти.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
1.6 (106 л. с.) – от 1 879 000 ₽
1.8 (122 л. с.) – от 2 034 000 ₽
Что нового в Ладе Веста SW Cross 2026
Помните, как непросто дался вазовцам запуск модернизированной Весты в 2022 году? Он пришелся в момент разрыва партнерства с Renault и многими иностранными поставщиками комплектующих. Поэтому первое время машины выпускались с минимумом оборудования. Постепенно на Весту вернулось многое из утерянного: система стабилизации, обогрев задних сидений, противотуманки и так далее. А под занавес 2025 года пришла еще порция обновок.
Одна из них – дистанционный запуск двигателя (заявленный радиус действия до 40 м). Полезная штука! Спускаюсь утром перед съемкой и вижу: Веста «заперта» другим автомобилем. Да так, что к ней не подобраться – даже двери не открыть.
Веста SW Cross
Звоню «злодею» по оставленному телефону с просьбой выпустить. Обещает выйти через пять минут. С прежней Вестой это была бы потеря времени. А сейчас беру ключ, нажимаю кнопку дистанционного запуска, и вуаля – мотор завелся. К моменту, когда меня разблокировали, движок и салон были уже прогреты – сел и поехал. Хоть какое-то утешение и компенсация потерянного из-за чужой нерадивости времени.
Другое новшество – нормальный бесключевой доступ (зона распознавания 1,4–1,8 м), когда ключ можно не доставать из кармана и не нужно его класть на специальный коврик под передней панелью, чтобы система не теряла метку.
Вазовцы уверяют, что избавились от отравлявших жизнь вестоводов мелких болячек. Датчик запаса топлива стал работать точнее – показатель падает линейно. Медиасистема не подвисает. Стоп-сигналы больше не моргают, как гирлянды. Перекалибровали датчик света – на тень теперь не реагирует.
Осталось довести до ума излишне чувствительный передний парктроник: пиликает перед машиной на расстоянии даже трех метров. В пробках – сплошной писк. Отключить нельзя – только приглушить звук. Но только до следующего торможения. А там – то же самое. Нервирует!
Рестайлинговый интерьер Весты оставляет хорошее впечатление. Неплохие материалы, простор, продвинутый медиакомплекс с интегрированными сервисами Яндекса. Духа бюджетности нет и в помине.
Лада Искра SW Cross: что хорошо, а чего не хватает
Садишься в салон Искры, и сразу чувствуешь просадку в классе. Повсеместно жесткий пластик, компактный экран медиасистемы, сиденье без регулировки поясничного подпора, старорежимный ключ с выкидным жалом, две подушки безопасности вместо четырех. Даже потолочных ручек нет!
Лада Искра SW Cross
Но эргономика проработана не хуже, а обзорность в Искре даже лучше – габариты чувствуются отменно. Очень понравился кругляш регулятора громкости – такие сейчас встретишь не часто.
