Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Опубликован отчет с испытаний кросс-версий Lada Искра, Веста и Solaris KRX

Самая горячая новинка минувшего года – Лада Искра. Она постепенно набирает обороты. Растет объем производства, совершенствуется конструкция. Так, с ноября 2025 года вазовцы стали делать на универсалах (но не на седанах!) крышу из оцинкованной стали. Все остальные наружные панели кузова были оцинкованными изначально.

Поскольку Искра лишь на самую малость компактнее Весты, сравнивать эти машины будут поневоле. Вот и мы взяли Весту в соперники Искре – тоже в версии SW Cross. Да не абы какой, а 2026 модельного года, получившей кое-какое новое оборудование.

Третьим стал Solaris KRX, ранее известный как Kia Rio X. Он самый дорогой – 2,9 млн рублей. Тестовая Веста доступнее на весомые 650 тысяч, а Искра – на 1,1 млн. Оправдана ли такая разница?

Лада Искра SW Cross, Веста SW Cross и Solaris KRX

Лада Искра SW Cross

Первая полностью новая модель Лады за последние десять лет. Базируется на переработанной платформе от бывшего партнера – концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. Сделано в Тольятти.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.6 (106 л. с.) – от 1 629 000 ₽ Solaris KRX

Представляет собой ребрендинговую версию Kia Rio X–Line образца 2017 года. Производят в Санкт-Петербурге.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6 (123 л. с.) – от 2 290 000 ₽ Лада Веста SW Cross

Встала на конвейер в 2015 году, а в 2023‑м развернулся полноценный выпуск модернизированной версии – ее называют NG. До обновления выпускали в Ижевске, сейчас – в Тольятти.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (106 л. с.) – от 1 879 000 ₽

1.8 (122 л. с.) – от 2 034 000 ₽

Что нового в Ладе Веста SW Cross 2026

Помните, как непросто дался вазовцам запуск модернизированной Весты в 2022 году? Он пришелся в момент разрыва партнерства с Renault и многими иностранными поставщиками комплектующих. Поэтому первое время машины выпускались с минимумом оборудования. Постепенно на Весту вернулось многое из утерянного: система стабилизации, обогрев задних сидений, противотуманки и так далее. А под занавес 2025 года пришла еще порция обновок.

Одна из них – дистанционный запуск двигателя (заявленный радиус действия до 40 м). Полезная штука! Спускаюсь утром перед съемкой и вижу: Веста «заперта» другим автомобилем. Да так, что к ней не подобраться – даже двери не открыть.

Веста SW Cross

Крупный вертикально-ориентированный планшет – признак топ-версии Techno. ­В модификациях попроще стоит более ­скромный экранчик.

На панель приборов Весты при необходимости можно вывести карту навигации. Медиасистема умеет поддерживать Android Auto и Apple CarPlay – в отличие от аппарата Искры.

Звоню «злодею» по оставленному телефону с просьбой выпустить. Обещает выйти через пять минут. С прежней Вестой это была бы потеря времени. А сейчас беру ключ, нажимаю кнопку дистанционного запуска, и вуаля – мотор завелся. К моменту, когда меня разблокировали, движок и салон были уже прогреты – сел и поехал. Хоть какое-то утешение и компенсация потерянного из-за чужой нерадивости времени.

Климат-контроля пока нет – обещают ­внедрить в течение полугода. Вариатор более дружен с мотором 1.8, нежели с 1.6.

Другое новшество – нормальный бесключевой доступ (зона распознавания 1,4–1,8 м), когда ключ можно не доставать из кармана и не нужно его класть на специальный коврик под передней панелью, чтобы система не теряла метку.

Черный потолок – прерогатива флагманского исполнения Techno. На ключе стало на одну кнопку больше – она отвечает за дистанционный запуск.

Вазовцы уверяют, что избавились от отравлявших жизнь вестоводов мелких болячек. Датчик запаса топлива стал работать точнее – показатель падает линейно. Медиасистема не подвисает. Стоп-сигналы больше не моргают, как гирлянды. Перекалибровали датчик света – на тень теперь не реагирует.

Кресла Весты понравились: отличный профиль, оптимальная плотность набивки. В отличие от Искры, тут есть регулировка поясничного упора (механическая).

Второй ряд Весты – самый просторный: заметно больше места как вдоль, так и поперек. И только здесь есть центральный подлокотник. У Весты – самый обустроенный багажник (364 л): глубокие кармашки по бокам, две точки подсветки, рулонная шторка.

Багажное отделение Весты поделено на два яруса. Под верхним уровнем пола – органайзер. Еще ниже – запаска и дополнительный органайзер.

Осталось довести до ума излишне чувствительный передний парктроник: пиликает перед машиной на расстоянии даже трех метров. В пробках – сплошной писк. Отключить нельзя – только приглушить звук. Но только до следующего торможения. А там – то же самое. Нервирует!

Рестайлинговый интерьер Весты оставляет хорошее впечатление. Неплохие материалы, простор, продвинутый медиакомплекс с интегрированными сервисами Яндекса. Духа бюджетности нет и в помине.

Лада Искра SW Cross: что хорошо, а чего не хватает

Садишься в салон Искры, и сразу чувствуешь просадку в классе. Повсеместно жесткий пластик, компактный экран медиасистемы, сиденье без регулировки поясничного подпора, старорежимный ключ с выкидным жалом, две подушки безопасности вместо четырех. Даже потолочных ручек нет!

Лада Искра SW Cross

С вариатором Искра едет не так гармонично, как с механикой.

Радиальная оцифровка давно стала визитной карточкой приборных шкал Лады. Экран дает качественную картинку, но диагональ хотелось бы увеличить. Хотя бы до девяти дюймов.

Но эргономика проработана не хуже, а обзорность в Искре даже лучше – габариты чувствуются отменно. Очень понравился кругляш регулятора громкости – такие сейчас встретишь не часто.

Блок ручного управления отоплением и вентиляцией максимально удобен. Пара USB-разъемов и 12‑вольтовая розетка – гаджеты без подзарядки не останутся.

