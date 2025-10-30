Lada Iskra — на чем сэкономил АВТОВАЗ

Эксперт Тимкин перечислил главные отличия будущего бестселлера Лады

Десять лет понадобилось АВТОВАЗу, чтобы запустить в производство полностью новую модель. В тольяттинской табели о рангах Искра заняла промежуточное положение между Грантой и Вестой. По габаритам и цене она находится между ними, хотя разница минимальная.

Лада Искра – машина видная: ею интересуются не только проезжающие автомобилисты, но и прохожие. Отечественные новинки – это всегда любопытно. Мы разобрались, чем привлекает и настораживает новая Лада.

Lada Iskra

Размеры и формы Lada Iskra

Дебютировавшая десять лет назад, Веста сначала предлагалась исключительно с кузовом седан. И только спустя два года появились универсалы – SW и SW Cross.

C Искрой все иначе – она сразу дебютировала в трех вариантах. Седан с габаритной длиной 4333 мм позиционируется как самая народная версия модели. Недаром только его предлагают в двух начальных комплектациях Comfort (по цене 1 249 000 рублей) и Life (за 1 319 000 рублей).

Универсалы SW и SW Cross в этих комплектациях не выпускают. Предлагаются версии Enjoy (по цене от 1 499 000 рублей) или Techno (от 1 709 000 рублей).

К слову, у кросс-версии габаритная длина увеличена до 4342 мм, а клиренс приподнят со стандартных 170 мм до 200 мм – за счет этого автомобиль выглядит более задиристо и боевито.

Кузов Lada Iskra

Искра базируется на локализованной реношной платформе CMF-B, на которой построен Логан третьего поколения. Схема шасси принципиально не изменилась: спереди стойки Макферсон, сзади – полузависимая балка. И тормоза сзади остались барабанными. А вот от ГУРа в рулевом управлении отказались в пользу электроусилителя.

Средняя толщина слоя лакокрасочного покрытия составляет неплохие 125 мкм. Все панели кузова, кроме крыши, оцинкованы – ржаветь Искра долго не будет.

Мы внимательно осмотрели взятые в вазовском пресс-парке седан и универсал на предмет качества сборки и каких бы то ни было огрехов не обнаружили. Все прикручено как следует, кузовные зазоры невелики и равномерны, подтеков краски нет.

Интерьер Lada Iskra

Интерьер Искры смотрится приятно, с эргономикой почти все в порядке. Но отделка простовата.

Внутри Лада Искра выглядит современно – даже на фоне интерьера Весты. А уж с Грантой и сравнивать нечего. Мультируль с обогревом удобен в хвате и настраивается в двух плоскостях.

Медиасистема со встроенными сервисами Яндекса работает шустро. Но экран хотелось бы покрупнее – хотя бы девятидюймовый.

Ничего плохого нельзя сказать и о креслах – профиль выверенный, боковая поддержка достойная. Но рослые (от 190 см) люди жалуются, что не хватает диапазона продольной регулировки – хочется еще на щелчок-два отодвинуться назад.

Розетки разного формата и в большом количестве по нынешним временам – насущная необходимость.

По простору для задних пассажиров Иксра недалеко ушла от Гранты – тоже тесновато. Но уровень оснащения совсем другой: есть два USB-порта, двухступенчатый обогрев, кармашки в дверях. Весьма неплохо для компактной и сравнительно недорогой машины.

Сзади запас пространства для коленей маловат, хотя для ступней – раздолье, да и по высоте места хватает. По центру сидеть тоже удобно благодаря отсутствию горба центрального подлокотника.

Двигатели и коробки Lada Iskra

По моторам сюрприза не произошло – все то же самое, что и у Гранты. Базовым служит 1,6-литровый восьмиклапанник мощностью 90 л.с., который устанавливается в паре с вазовской пятиступенчатой механикой.

Предлагается и 16-клапанная 106-сильная версия этого же мотора. С ней стыкуется 6-ступенчатая китайская механика или вариатор. Гранте его хватает, Весте – нет. Я надеялся, что Искре этого двигателя будет достаточно, но увы – едет автомобиль с ним натужно. Особенно после того, как включаешь кондиционер: разгон до 100 км/ч занимает 13,8 секунды.

Интересно, сколько потенциала мотора отнимает второй нейтрализатор? Соответствие перспективному шестому экологическому классу, конечно, хорошо, однако этот стандарт станет обязательным еще не скоро, если вообще станет. А нормальный темперамент нужен здесь и сейчас.

Управление Ладой Искрой

Плотная, но не жесткая подвеска обеспечивает достойную плавность хода. Она упруго отрабатывает разнокалиберные неровности и не грешит пробоями – даже если проворонишь «лежачего полицейского».

Отрадно, что ради ездового комфорта не пожертвовали управляемостью. Искра демонстрирует правильные прогнозируемые реакции, устойчива в виражах. Присутствуют четкие реакции на подачу и сброс газа в поворотах, а рулевое управление имеет понятное нулевое положение (прямо) с адекватной обратной связью в поворотах. Тормоза у автомобиля цепкие – задние барабаны не делают их ватными.

Шасси у Искры опережает возможности двигателя – ему бы добавить еще так 15-20 л.с.

Понравился также акустический комфорт. И шины приглушены, и двигатель изолирован, как положено, и подвеска отрабатывает неровности практически беззвучно. Для машины этого сегмента – хороший результат.

На чем сэкономили разработчики Lada Iskra

После знакомства с Искрой осталось чувство недосказанности. Машина неплохая, но ряд моментов из разряда экономии на спичках не позволяет назвать ее отличной. Самое обидное, что все эти вещи в Тольятти могли бы поправить без серьезных затрат.

Я понимаю, что ожидать мягкой передней панели из полиуретана в этом классе машин наивно, но постелить небольшие упругие лоскутки на дверные подоконники было бы не так уж и разорительно. Даже в Changan Alsvin такие есть.

Или потолочные ручки – их решили не прикручивать, объяснив это тем, что они мешают установке шторок безопасности. Другим производителям такое совмещение не мешает.

Центрального заднего подлокотника нет, и в этом есть даже плюс, но почему бы не пришить кармашек к спинке водительского сиденья? Полагаю, его себестоимость не так уж и высока.

Дорогие опции Lada Iskra

Настораживает, что за оснащение в Тольятти берут немалые деньги. Скажем, разница между базовой версией Comfort и второй по статусу Life составляет 70 000 рублей. При этом из оборудования добавляется только кондиционер, подогрев передних сидений и наружных зеркал да два задних подголовника. Разница между другими модификациями еще серьезнее.

Кроме того даже в своей топовой комплектации Лада Искра серьезно недотягивает до современных одноклассников из Европы, Японии и Кореи. Где боковые подушки безопасности (а тем более – шторки), функция бесключевого доступа, мощные турбомоторы, ассистенты водителя? Хотя бы систему автоторможения уже надо внедрять. Надеюсь, в ближайшие год-два Искра получит более современную начинку.