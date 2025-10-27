#
Гул под капотом новой Нивы — это норма

Главный инженер проекта Niva: особенностью Travel является вой гидроусилителя

Во время тестирования обновленной Lada Niva Travel корреспондент Autonews обратил внимание на проблему: при вращении руля в крайние положения из-под капота слышен вой.

Эта особенность присутствовала и у предыдущей версии модели. Главный инженер проекта Нива, Дмитрий Грунвальд, объяснил данное явление.

«Конструкция гидроусилителя руля осталась прежней. С одной стороны, это может вызвать дискомфорт, но, с другой стороны, водитель сразу осознает, что что-то не так, и ему не следует продолжать поворачивать руль. Это особенности конструкции данного гидроусилителя: жидкость начинает перетекать через клапан, что вызывает жужжание в крайних положениях», – уточнил он.

Lada Niva Travel
Lada Niva Travel

Также стоит отметить, что Lada Niva Travel прошла серьезную модернизацию. Автомобиль получил полный набор обновлений, включая новый 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л.с., усовершенствованную трансмиссию, новые передние дисковые тормоза от модели Lada Vesta, измененную переднюю подвеску и немного переработанный внешний вид.

На данный момент новинка еще не доступна у дилеров, и цены на нее пока не разглашены.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
27.10.2025 
Фото:Wikimedia
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-58