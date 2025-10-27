Гул под капотом новой Нивы — это норма

Главный инженер проекта Niva: особенностью Travel является вой гидроусилителя

Во время тестирования обновленной Lada Niva Travel корреспондент Autonews обратил внимание на проблему: при вращении руля в крайние положения из-под капота слышен вой.

Эта особенность присутствовала и у предыдущей версии модели. Главный инженер проекта Нива, Дмитрий Грунвальд, объяснил данное явление.

«Конструкция гидроусилителя руля осталась прежней. С одной стороны, это может вызвать дискомфорт, но, с другой стороны, водитель сразу осознает, что что-то не так, и ему не следует продолжать поворачивать руль. Это особенности конструкции данного гидроусилителя: жидкость начинает перетекать через клапан, что вызывает жужжание в крайних положениях», – уточнил он.

Lada Niva Travel

Также стоит отметить, что Lada Niva Travel прошла серьезную модернизацию. Автомобиль получил полный набор обновлений, включая новый 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л.с., усовершенствованную трансмиссию, новые передние дисковые тормоза от модели Lada Vesta, измененную переднюю подвеску и немного переработанный внешний вид.

На данный момент новинка еще не доступна у дилеров, и цены на нее пока не разглашены.

