Конкурент Land Cruiser дебютирует в РФ — подробности!

Бренд Deepal запустил официальный сайт в России

Принадлежащий компании Changan бренд Deepal запустил официальный российский сайт.

На данный момент подтверждения от представителей марки нет, но источник, обративший внимание на запуск ресурса, сообщает: на нем уже размещена информация о бренде, дилерской сети и о гибридном кроссовере Deepal G318.

Эта модель – первый и пока единственный продукт, с которым Deepal намерен дебютировать на российском рынке. Как «За рулем» рассказывал ранее, такие автомобили уже начали собирать на «Автоторе».

Напомним, длина Deepal G318 – 5,18 м, это конкурент Tank 500 и Toyota Land Cruiser 300. По планам, старт российских продаж должен состояться в марте или апреле. Согласно только что запущенному официальному сайту, торговлей машинами Deepal займутся 65 дилеров по всей России – это автосалоны Changan и также принадлежащих ему Uni и Avatr.