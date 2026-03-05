АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...

Китайские автомобили и сибирские морозы: что показали испытания новинок для России

Эксперт «За рулем» выяснил, как тестируют машины Changan во Внутренней Монголии

Просев на 37,6%, марка Changan по итогам 2025 года уверенно сохранила место в топ‑4 китайских брендов российского рынка. В отличие от конкурентов, она позже и медленнее внедряла «зимний пакет», что дало почву для разговоров о неприспособленности машин для нашего климата.

Краш-тесты и не только: как сегодня проверяют безопасность автомобилей

Насколько они обоснованны?

Зимние тесты

Около 20 лет назад несколько крупных китайских автоконцернов начали проводить зимние тесты в местечке Якеши в регионе Внутренняя Монголия. Среднесуточная температура здесь зимой от –21 до –24 °C. В день, когда я приехал сюда, днем на улице было –30 °C с ветром. Чем не Сибирь?

Полигон интересный. Его территория не закрыта от посторонних на 100% – рядом, например, горнолыжный курорт. Но большая часть испытаний, как я успел заметить, выполняется на льду озер: они носят строго сезонный характер.

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Мы выбрали лучшие гаджеты и аксессуары, которые пригодятся каждому водителю.
СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

Всю палитру испытаний мне не показали, но размах территории и обилие тестируемых марок и моделей заставляют поверить, что тут всё всерьез. Имеются и многочисленные гаражи, где располагаются мини-базы испытателей разных брендов.

Китайские автомобили и сибирские морозы: что показали испытания новинок для России

Работают здесь все основные китайские концерны, от машин в камуфляже на дорогах рябит в глазах. Вот только распознать кого-то конкретного сложно – «китайцы» и без маскировки похожи друг на друга, а уж под пленкой – тем более. Хотя почему только «китайцы»? Около нашей гостиницы заряжались закамуфлированные Renault Twingo нового ­поколения.

Наибольший интерес у меня вызвал гибридный Deepal G318, который будут собирать на «Автоторе». Формально это кроссовер с несущим кузовом, но по внешнему антуражу и заявленным характеристикам – скорее, настоящий внедорожник. Надеюсь, что броский ярко-желтый цвет кузова в палитре для нас сохранят.

Короткая тестовая поездка – это три размашистых круга по укатанному снегу. На полноценный тест-драйв не тянет, но кое-какие особенности я подметил.

Мне продемонстрировали настройку системы стабилизации. На ходу имитируется потеря давления в переднем колесе. Вдобавок автомобиль едет по смешанному покрытию: асфальт по одной стороне и снег по другой. Экстремальная ситуация не требует от водителя сверхусилий, машина стабильна даже на высокой скорости.
Мне продемонстрировали настройку системы стабилизации. На ходу имитируется потеря давления в переднем колесе. Вдобавок автомобиль едет по смешанному покрытию: асфальт по одной стороне и снег по другой. Экстремальная ситуация не требует от водителя сверхусилий, машина стабильна даже на высокой скорости.

При «плавании» между накатанными колеями 318‑й похвально мягок: спасибо пневмоподвеске. Порадовало, что при экстремальной температуре подвеска работала абсолютно бесшумно. И крены невелики: профиля водительского кресла с умеренной боковой поддержкой вполне хватает.

На втором ряду комфортно троим плотным мужчинам. Пол плоский, так что средний пассажир ущемленным себя не чувствует.

Гибридный седан Nevo A06 стоит в Китае как у нас Лада Веста. А внутри – кожаный очечник, олдскульные верхние ручки, выдвижные металлические крючки для одежды, металлические решетки динамиков, массажер в передних и задних сиденьях, причем не только в спинке, но и в подушке. Масс-маркет перенял то, что еще недавно считалось привилегией «тяжелого люкса».
Гибридный седан Nevo A06 стоит в Китае как у нас Лада Веста. А внутри – кожаный очечник, олдскульные верхние ручки, выдвижные металлические крючки для одежды, металлические решетки динамиков, массажер в передних и задних сиденьях, причем не только в спинке, но и в подушке. Масс-маркет перенял то, что еще недавно считалось привилегией «тяжелого люкса».

О вмешательстве системы стабилизации узнаёшь только по горящей на комбинации приборов пиктограмме. Она не гаснет ни на секунду, но электронный «ошейник» работает предельно мягко. В данных условиях не позволяет разогнаться быстрее 62–63 км/ч, после которых тяжелый гибрид начнет сносить наружу. Выставить машину в занос ESP тоже не позволяет, пресекает его в зародыше.

А еще в салоне очень тихо, хотя ДВС в составе гибридной силовой установки периодически работал.

Короче, Deepal G318 заинтриговал. Его успех определит цена, но в первом приближении машина весьма достойная.

И главное: в G318 тепло! Гибрид – это не только неограниченный пробег благодаря наличию ДВС, но и возможность нормально протопить салон. Насквозь вымерзший, сев в 318‑й, я быстро пришел в форму.

Гибридный Deepal G318 уверенно ведет себя на скоростном заснеженном круге. Машина выйдет на наш рынок в ближайшие месяцы.
Гибридный Deepal G318 уверенно ведет себя на скоростном заснеженном круге. Машина выйдет на наш рынок в ближайшие месяцы.

Электромобиль зимой: какие проблемы?

По извилистой трассе удалось прокатиться на кроссовере Deepal S05. Его единственный электромотор на 238 сил приводит задние колеса.

В условиях экстремально низких температур тестируют и работу систем активной безопасности.
В условиях экстремально низких температур тестируют и работу систем активной безопасности.

Тяги с избытком, поэтому на скользком покрытии машина задорно выставляет корму наружу поворота. Не BMW, конечно, но хоть какие-то ­эмоции.

Правда, без серьезной адаптации под российский климат крутить баранку в этой машине придется в теплых ­перчатках.

НОВЫЙ ТИП ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ: ЛИТИЙ НА НАТРИЙ

Познакомили нас и с новым типом тяговых аккумуляторов. Вместо литий-ионных батарей Changan и CATL (китайская компания, мировой лидер в производстве батарей) представили натрий-ионные.

В качестве главных преимуществ декларируются беспрецедентная морозоустойчивость и способность переносить внешние повреждения без риска возгорания. Обещают потерю лишь 10% емкости при температуре –40 °C и способность стабильно работать при –50 °C. В качестве доказательства повышенной надежности блок при мне сминали, вбивали в него гвозди и вкручивали винты.

Впрочем, натрий-ионным аккумуляторам еще предстоит пройти полный цикл тестов. Не исключено, что новый химический состав придумали лишь для того, чтобы уйти от монополии лития, запасы которого ограничены.

Китайские автомобили и сибирские морозы: что показали испытания новинок для России

Проверка шумоизоляции

В центре исследований и разработок концерна Changan нас провели по акустическим лабораториям. Первое, что я отметил, – стены с ровными панелями вместо «пирамидок», привычных по визитам в аналогичные камеры: технологии звукопоглощения не стоят на месте.

Недавно вышедший на российский рынок Changan CS75 Plus установлен на беговые барабаны и окружен микрофонами. Имитации набегающего потока воздуха нет: здесь проверяют кузов на «просачивающиеся» шумы. В хорошо заметный на фото круг встроено почти 50 микрофонов, улавливающих звуки во всех подробностях.

Китайские автомобили и сибирские морозы: что показали испытания новинок для России

Следующая камера выглядит аналогично, и машина в ней стоит та же. Только колеса закреплены жестко, а четыре «домкрата» трясут кузов с разной интенсивностью. Так вылавливают скрипы и вибрации.

Есть собственная лаборатория разработки аудиосистем под конкретные модели. Сейчас в тренде обилие динамиков. Например, уже не редкость колонка в водительском подголовнике, благодаря которой телефонный разговор и подсказки навигатора не слышны пассажирам.

Китайские автомобили и сибирские морозы: что показали испытания новинок для России

Почему тогда автомобили Changan порой не отличаются выдающейся шумоизоляцией? Потому же, почему и другие бренды, включая самые именитые, не делают идеальные машины – из соображений экономии. Оптимизация материалов, шины попроще – вот и результат.

Многие подробности холодных испытаний в Китае остались скрыты от нас, но факт наличия мультибрендового полигона в зоне экстремально низких температур внушает уважение. Теперь хотелось бы увидеть, например, подготовку машин против российских ­дорожных ­реагентов.

Милешкин Кирилл
Фото: Кирилл Милешкин I Changan
05.03.2026 
Фото:Кирилл Милешкин I Changan
