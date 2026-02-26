Тест-ремонт китайского кроссовера: почему в сервисе дорого и как сэкономить

Опубликована фотоинструкция по ТО и ремонту кроссовера Changan Uni-K

Кросс-купе Changan Uni-K продается у нас около трех лет, в том числе и по параллельному импорту.

Насколько дорого его обслуживание и типовые запчасти?

Мы решили это выяснить и оценить сложность основных работ по пятибалльной шкале. Но мы не раз слышали от владельцев, что содержание его недешево.

Замена масла: 4,5 балла

Двигатель и коробку передач прикрывает металлическая защита. Но снимать ее необязательно. С защитой могут возникнуть большие сложности при обратной установке. Она держится на четырех болтах, и передние ни в коем случае нельзя выкручивать целиком. Иначе закладные гайки в подрамнике потом будет очень тяжело вернуть на место.

Для сливной пробки есть окно – как и для масляного фильтра. Сливная пробка откручивается ключом «на 17», а для фильтра может понадобиться специальный съемник, если не хватит сил отвернуть его руками.

Масло в двухлитровом турбомоторе необходимо менять каждые 10 тысяч км. Для полной смены нужно 4,5 литра «моторки» вязкостью 5W‑30 с допуском SN/GF-S.

Оригинальное масло Changan Motor Oil продается по 800 рублей за литр. Ближайшая альтернатива по цене – например, Lukoil Genesis за 900-950 рублей за литр. Есть варианты почти втрое дешевле – производства компаний «Роснефть» или Teboil. Если хочется залить Motul или Castrol, придется отдать до 3000 рублей за литр.

Фирменный масляный фильтр стоит порядка 1300 рублей. На рынке есть много заменителей – от «ноунеймов» по 250-300 рублей до вполне известных производителей вроде Goodwill или LYNXauto. Такие фильтры стоят порядка 1500-1600 рублей.

Замена воздушного фильтра: 4,5 балла

Корпус воздушного фильтра расположен в левой части моторного отсека. Крышка корпуса держится на пяти болтиках с головками «на 7». Они удерживаются в крышке, так что риска уронить их в моторный отсек нет. Больше ничего не мешает – можно спокойно извлекать фильтрующий элемент.

Оригинальный воздушный фильтр Changan стоит 2000 рублей, самые дешевые заменители – 300-350 рублей. Более «цивильные» изделия от Azumi или RAF Filter стоят от 1500 до 1700 рублей.

При обратной установке крышки корпуса фильтра нужно быть осторожным с усилием затяжки: винты вкручиваются прямо в пластик, и при чрезмерном усилии резьбу легко сорвать.

Замена салонного фильтра: 4,0 балла

Салонный фильтр спрятан за корпусом вещевого ящика. Чтобы добраться до него, сначала нужно снять крышку ящика. Никаких инструментов не нужно – достаточно сжать пластик крышки и вытащить ее из направляющих.

После этого открывается доступ к корпусу салонного фильтра. Сначала нужно откинуть первую крышку. Точнее, отогнуть! Интересно, сколько циклов замены фильтра выдержит пластик, ­прежде чем сломаться?

Но это еще не всё. Вторая, основная крышка фильтра удерживается на двух усиках, так что инструмент для ее снятия также не требуется.

Фильтрующий элемент Changan стоит в пределах 1000 рублей, заменители, в зависимости от производителя, – от 300 до 1500 рублей.

Замена свечей зажигания: 4,5 балла

Перед заменой свечей зажигания нужно снять (сдернуть вверх) декоративную крышку двигателя. А перед обратной установкой не лишним будет смазать силиконом ее направляющие.

Доступ к катушкам зажигания – совершенно свободный: ни патрубки, ни жгуты проводов не мешают.

Для снятия разъема катушки нужно отжать защитный язычок. Инструмента при этом не нужно, качество пластика высокое, всё легко вытаскивается. Каждая катушка держится на одном болте с головкой «на 8».

Свечные колодцы остаются чистыми. При обратной установке катушек можно смазать резиновые уплотнения силиконовой смазкой. Оригинальные катушки у Чангана – производства Delphi.

Для свечей зажигания нужен свечной ключ «на 16». Оригинальные иридиевые свечи Changan стоят по 1500-1600 рублей за штуку, аналогичные от NGK обойдутся примерно в такую же сумму.

Замена тормозных колодок: 4,0 балла

Колеса держатся гайками с головкой «на 21». Наличие шпилек – хорошая новость, ибо ворочать на ступице большие 21‑е колеса – то еще удовольствие.

Чтобы добраться до колодок, нужно выкрутить одну из направляющих суппорта. Для этого нужна головка «на 13», и рожковый ключ «на 17», чтобы удерживать от вращения направляющую.

Откидывается суппорт тяжело, ибо на колодки дополнительно нанесен клеевой состав. Зато после откидывания можно увидеть, что внутренние поверхности обоих поршней – необычного золотистого цвета.

Золото вполне уместно, учитывая стоимость оригинальных тормозных колодок: больше 20 тысяч рублей. Есть аналоги втрое дешевле от малоизвестных компаний.

Схема замены задних колодок схожа – с той разницей, что сначала нужно выключить стояночный тормоз. Можно оставить кого-то внутри автомобиля, развести колодки программно или просто открутить электропривод, держащийся на двух болтах с головкой под шестигранник «на 5».

Задние колодки подешевле: оригинал стоит чуть меньше 7000 рублей, аналоги – в пределах 3000–5000 рублей.

Блок реле и предохранителей. 4,0 балла

Блок предохранителей под капотом расположен у левого крыла. Хотя, можно сказать, под крылом: при снятии крышки она упирается в нависающий над ней пластиковый кожух. Приходится едва ли не выдергивать ее силой, ибо еще мешают и жгуты проводов в блоке.

На обратной стороне крышки есть схема реле и предохранителей, а также щипцы для замены последних. Запасных предохранителей не предусмотрено.

Второй блок предохранителей вместе с разъемом для диагностики расположен под пластиком слева от рулевой колонки.

Меняйте всё!

Обслуживать Changan Uni-K не сильно сложно, а ситуация с ассортиментом и наличием расходников сносная. Только цены на оригинальные тормозные колодки слишком высокие.

И вызывает вопросы сам регламент обслуживания – причем он един фактически для всех моделей марки.

К небольшому межсервисному интервалу в 10 тысяч км для китайских автомобилей мы уже привыкли (первое ТО – через 5000 км). Но средняя стоимость ТО выходит высокой: например, свечи зажигания и антифриз (два контура, 8,2 + 3,2 литра) нужно менять каждые 20 тысяч км!

Учитывая всё это, выше четверки «юнику» мы поставить не можем.

Цены на запасные части и расходные материалы для Changan Uni-K

Цена оригинальных запчастей, ₽ Цена неоригинальных запчастей, ₽ минимальная максмальная Моторное масло 5W-30 4000 1750 17 000 Масляный фильтр 1350 250 1600 Воздушный фильтр 1950 350 1700 Салонный фильтр 850 300 1600 Свечи зажигания (комплект) 6400 4900 6100 Передние тормозные колодки 22 600 2900 4500

Трудоемкость обслуживания и ремонта Changan Uni-K

Оценка Необходимый инструмент Примечание Замена моторного масла 4,5 ключ «на 17» необходима смотровая яма или подъемник Замена воздушного фильтра 4,5 ключ «на 7» – Замена свечей зажигания 4,5 ключ «на 8», свечной ключ «на 16» – Замена тормозных колодок 4,0 головки «на 13», «на 17» и «на 21», шестигранник «на 5» необходим домкрат или подъемник Замена реле и предохранителей 4,0 – – Замена салонного фильтра 4,0 – –

