Чиним «китайца», популярного у таксистов — несложно и недорого

Тест-ремонт «За рулем»: пошаговая инструкция по техобслуживанию седана Hongqi H5

Хотя рынок заполонили кроссоверы, бизнес-седаны всё еще в чести. Особенно если речь о корпоративных парках, где самым популярным оказался пятиметровый седан Hongqi H5. А где казенный парк, там и большие пробеги. А значит, и частые обслуживания, а то и ремонт.

Насколько дорого и сложно делать техническое обслуживание и легкий ремонт Hongqi H5 своими силами?

И есть ли выбор неоригинальных запасных частей и расходников? Тема интересна еще и тем, что двухлитровый турбомотор Н5 ставится также на «народные» модели, включая Bestune B70 и T90.

Как всегда, сложность операций мы оцениваем по пятибалльной шкале.

Замена моторного масла: 4,5 балла

Чтобы добраться до сливной пробки и масляного фильтра, который находится снизу, не нужно снимать пластиковую защиту. В ней предусмотрены два лючка, которые открывают доступ к тому и другому. Кстати, некоторые официальные дилеры снятие пыльника включают в заказ-наряд. За откручивание 15 болтов с головкой «на 10» и четырех винтов с головкой Torx Е25 берут лишние 2000 рублей.

Каждый лючок держится на четырех болтах Torx с той же головкой «Е25». Для откручивания сливной пробки потребуется ключ «на 17».

Для полной замены нужно чуть больше 5 литров масла вязкостью 5W‑30. Если использовать масло в оригинальной упаковке Hongqi, потребуется около 13 тысяч рублей. Подходящая «моторка» с допуском SN C3 от Лукойла вдвое дешевле. Самые доступные масла марок Sintec и Unix стоят около 2000 рублей за 6 литров. Если хочется использовать масло Motul или Castrol, придется отдать почти 20 тысяч рублей.

Оригинальный масляный фильтр стоит 2000 рублей. На рынке много аналогов. Самые дешевые, вроде Totachi, стоят 450 рублей. Фильтры Mahle или Knecht обойдутся в 1100–1300 рублей.

Замена воздушного фильтра: 5,0 баллов

Корпус воздушного фильтра расположен слева от двигателя. Крышка держится на пяти винтах с головкой под крестовую отвертку. У всех винтов есть фиксация – они не выпадут из крышки и не затеряются в моторном отсеке. Однако при затяжке винтов нужно быть аккуратным с усилием: в корпусе воздушного фильтра нет металлических закладных, и резьба нарезается в пластике.

Оригинальный фильтр FAW стоит 1500 рублей. Изделия от непонятных китайских производителей обойдутся в 600–700 рублей. Фильтр MANN или Azumi стоит около 2000 рублей.

Замена салонного фильтра: 4,0 балла

Салонный фильтр скрывается за корпусом вещевого ящика. Чтобы туда добраться, нужно отсоединить крышку ящика. Для откручивания направляющих нужна очень короткая плоская отвертка, а лучше всего монетка. Усилие велико, можно воспользоваться плоскогубцами. Отсоединять доводчик крышки не нужно, он не мешает.

Крышка корпуса салонного фильтра держится на одной защелке и одном усике.

Оригинальный салонный фильтр FAW стоит чуть меньше 2000 рублей. На рынке есть аналоги от разных фирм, самые дешевые обойдутся в 450–500 рублей. Салонные фильтры с угольным напылением стоят чуть больше 1500 рублей.

Замена свечей зажигания: 4,5 балла

Чтобы добраться до катушек зажигания, необходимо снять декоративную крышку двигателя. Снимается она легко, а перед обратной установкой не помешает смазать направляющие силиконом.

Разъемы катушек отсоединяются без проблем, отжатием одного язычка. Пластик качественный, риск что-то сломать минимальный. Каждая катушка крепится одним болтом с головкой «на 8».

Для выкручивания свечей потребуется свечной ключ «на 14». Однако при извлечении свечей нужно быть аккуратным, ибо из-за узкого изолятора они плохо фиксируются в свечном ключе.

Hongqi использует иридиевые свечи NGK. За комплект нужно отдать почти 10 тысяч рублей. На рынке есть аналоги с нужными параметрами, например, отечественного бренда Meteor. Такие втрое дешевле. Есть и продукция в фирменной упаковке Honda за 12 тысяч рублей. Смысла в такой покупке нет, ибо это всё те же NGK.

Перед обратной установкой катушек зажигания стоит смазать силиконом резиновые бортики, чтобы они не приросли к клапанной крышке.

Замена тормозных колодок: 4,0 балла

Перед тем как снимать колеса, нужно убрать декоративные колпачки с болтов. Колесные болты – под головку «на 17».

Чтобы добраться до тормозных колодок, нужно откинуть тормозной суппорт. Для этого достаточно открутить одну из направляющих. Потребуется два ключа – с головкой «на 14» и рожковый «на 17».

После этого открывается свободный доступ к колодкам, которые дополнительно удерживаются пружинными скобами. Это нужно помнить при покупке новых колодок, потому что в оригинальных деталях для скоб есть отверстия диаметром около 2 мм. Если же их нет, придется сверлить.

Оригинальные тормозные колодки обойдутся в 18 тысяч рублей. Аналоги есть – как «подделки» за 1500 рублей, так и, например, продукция компаний LYNXauto за 10–12 тысяч рублей.

Схема замены задних колодок схожая, но предварительно нужно разблокировать стояночный тормоз. Для этого кто-то должен находиться в автомобиле, либо можно отсоединить электропривод. Он держится на двух болтах с головкой под внутренний шестигранник «на 5».

Чтобы откинуть задний суппорт, потребуются ключ с головкой «на 13» и рожковый «на 19».

Оригинальные задние колодки стоят 12 тысяч рублей. Цены на аналоги лежат в пределах от двух до десяти тысяч рублей.

Замена реле и предохранителей: 4,5 балла

Блок предохранителей в моторном отсеке установлен рядом с корпусом воздушного фильтра. Крышка держится на двух защелках. Снятию немного мешает корпус блока управления, который стоит рядом.

На обратной стороне крышки корпуса есть схема расположения предохранителей на английском и китайском языках, а также щипцы для извлечения предохранителей. Запасные предохранители положить не посчитали нужным.

Второй блок предохранителей расположен под нижней частью передней панели, слева от рулевой колонки. Там же можно найти диагностический разъем.

Вывод: Hongqi H5 — простой премиум

Несмотря на премиальный статус бренда, каких-то сложностей с ремонтопригодностью у Hongqi нет. С основными операциями справится любой универсальный техцентр.

Приятно и то, что по всем позициям есть ассортимент запасных частей. Что будет хорошей новостью и для владельцев тех машин, с которыми у Hongqi H5 общий двигатель. За свою ремонтопригодность Hongqi получает уверенную «четверку».

Цены на запасные части и расходные материалы

Цена оригинальных запчастей, ₽ Цена неоригинальных запчастей, ₽ минимальная максимальная Моторное масло 5W‑30 13 730 1940 19 650 Масляный фильтр 2030 450 1340 Воздушный фильтр 1450 650 2070 Салонный фильтр 1900 430 1640 Свеча зажигания (комплект) 9540 3770 11 750 Передние тормозные колодки 18 180 1540 12 300

Трудоемкость обслуживания и ремонта

Оценка Необходимый инструмент Примечание Замена моторного масла 4,5 головка Torx Е25, ключ «на 17» необходима смотровая яма или подъемник Замена воздушного фильтра 5,0 крестовая отвертка – Замена свечей зажигания 4,5 ключ «на 8», свечной ключ «на 14» необходим домкрат или подъемник Замена тормозных колодок 4,0 головки «на 13», «на 14», «на 17» и «на 19», шестигранник «на 5» – Замена реле и предохранителей 4,5 – – Замена салонного фильтра 4,0 плоскогубцы, монета или короткая шлицевая отвертка –