Бизнес-седан в парке «За рулем»: что понравилось? А минусы есть?

Опубликован отчет по расходам на владение Hongqi H5 за 13,5 тыс км

Первые впечатления

Отсутствие некоторых систем кажется странным для большого седана Hongqi H5 в версии Deluxe. Например, нет электропривода крышки багажника. Не греются руль и задние сиденья. Зато у передних есть вентиляция, и работает она очень деликатно.

Поразил расход топлива двухлитрового турбомотора (218 л. с.). Средние восемь литров на сотню для пятиметрового седана массой под две тонны – достойно!

При этом ускоряется Н5 тоже отменно, но с нюансами. Предельное ускорение отличное, а вот над настройками восьмиступенчатого автомата Aisin я бы поработал. В комфортном режиме возникает ощущение, что между мотором и коробкой растягивается резина. В спортивном режиме таких проблем нет, и большую часть времени езжу именно в нем.

Hongqi H5

А еще всегда отключаю функцию Старт-стоп, ибо при каждом пробуждении двигатель вздрагивает так, будто ему приснился кошмар. Да и на ресурсе многих узлов Старт-стоп может сказаться отрицательно.

Лючок бензобака открывается снаружи, нажатием на левую сторону. Но один раз он заблокировался и «очнулся» только после нескольких разблокировок замков.

Стоимость ТО

Межсервисный интервал у Hongqi составляет 10 тысяч км, однако первое ТО проходится на 5000 км. Меняется только моторное масло с фильтром, но пришлось отдать больше 25 тысяч рублей! Причем половина суммы – это моторное масло вязкостью 5W‑30 в фирменной упаковке Hongqi (для замены нужно чуть больше пяти литров).

Легкое недоумение вызвал список работ в заказ-наряде. Там значится демонтаж пыльника двигателя за 2000 рублей. Хотя в нем есть специальные лючки для доступа к сливной пробке и масляному фильтру. Впрочем, учитывая, что в большинстве случаев Н5 работает в корпоративных парках, об этом вряд ли кто-то узнает.

По меркам китайских автомобилей у Hongqi довольно много физических кнопок, что удобно. Лакированный пластик легко царапается даже при бережном отношении.

Вентиляция передних сидений работает очень грамотно – в жару не продует.

Что понравилось

Не могу сказать, что Hongqi H5 – это совершенно полноценная замена немецким премиальным седанам, но некая порода в автомобиле всё же есть.

Двери закрываются с приятным усилием и с первого раза. По периметру проемов и дверей есть двойной контур уплотнителей, и еще дополнительные «резинки» в верхней части рамок. Сидя в салоне, голого металла я не вижу.

Абсолютно все панели кузова оцинкованы, а слой краски варьируется от 100 до 120 мкм. Глубоких сколов на капоте или бампере за время нашей эксплуатации не появилось, хотя дальние выезды уже были.

Далеко не весь металл на днище покрыт мастикой.

На хромированном декоре появились следы от камней – в первую очередь на массивной решетке радиатора. Интересно будет посмотреть на ее состояние через пару лет. Тем более, что это главный элемент узнаваемости Hongqi в потоке. Как и маскот с «красным знаменем» на капоте, еще и удобный для водителя в качестве индикатора переднего габарита.

О проблемах

Когда H5 прошел 10 тысяч км, начались проблемы с доступом в машину: она через раз реагировала на касания дверной ручки и не сразу запускала двигатель. Очевидно, что стал «теряться» ключ. Села батарея? Рановато, но ее замена помогла.

Батарея стандарта CR2032 расположена в недрах ключ-карты. Чтобы снять часть корпуса, лучше использовать тонкую шлицевую отвертку.

А других замечаний к Н5 и не появилось. Он комфортен и приятен на трассе, узнается в потоке – и при этом стоит в пределах 4,0–4,6 млн рублей.

Выводы

Понятно, что Hongqi нельзя рассматривать как полноценную замену грандам в лице Audi, BMW и Мерседеса, а вот как альтернативу большим седанам попроще, вроде Лексуса ES или Дженезиса, – вполне. Особенно если его надежность и дальше не подкачает.

Hongqi H5, 2,2Т (218 л. с.), А8

Изготовитель – Hongqi, Китай

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025

Пробег на момент отчета – 13 700 км

Расходы на содержание (2700–13 700 км)*

Расходы на содержание (2700–13 700 км) – 82 830 руб.

Из них бензин (АИ‑95, средний расход 8,19 л/100 км) – 57 465 руб.

Замена батареи ключа - 200 руб.

ТО‑1 – 25 165 руб.

Стоимость 1 км пробега– 7,55 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

