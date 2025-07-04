5 метров, 592 литра, 245 сил — в РФ появился необычный автомобиль

«За рулем выяснил, что общего между лифтбеком Hongqi H6 и седаном H5

Большое «как бы купе», созданное на базе седана пятой модели, получило индекс H6. Ну как тут не вспомнить BMW с «шестеркой» GT!

А поскольку класс больших премиальных лифтбеков у нас сейчас пуст, Hongqi H6 вполне может найти своего покупателя.

Hongqi H6. Цена в России от 3 890 000 ₽

Чанчуньский спорт

Технически Hongqi H6 – это уже знакомый нам седан Н5. Последний чаще встречается со сдвинутым вперед пассажирским сиденьем. В случае же Н6 подразумевается, что главный человек тут сидит спереди.

Помимо нового руля и сидений интерьер получил двухцветную обивку со светлым низом. Смотрится интереснее черной.

Потому и руль получил скошенный на спортивный манер обод. Приятно, что он обрел обогрев. Это же случилось и с задними сиденьями. А передние получили выраженную боковую поддержку, удлиненную подушку и интегрированные подголовники. Не могу сказать, что кресла стандартного седана доставляют дискомфорт, но эти мне однозначно нравятся больше.

Огромная пятая дверь – это практично. «Под шторкой» багажник вмещает больше 500 литров.

Эх, поездить бы! Интереснее всего, насколько Н6 отличается от седана на ходу. Помимо адаптивных амортизаторов лифтбек оказался мощнее: двухлитровый турбомотор выдает 245 сил вместо 218 у седана. По паспорту двухтонный Н6 набирает первые 100 км/ч за семь секунд.

Двухлитровый турбомотор CA4GC20TD с индексом 34 выдает почти на 30 л. с. больше, чем двигатель седана Н5.

Шесть за четыре

Hongqi H6 доступен в двух версиях. Базовый Deluxe обойдется в 3,89 млн рублей. Топовое исполнение Dynamic на 200 тысяч дороже. Адекватная цена для спортбека: столько же стоит схожий по идеологии Volkswagen Arteon. Но – пятилетний.

Задние фонари объединились светодиодной полосой. Центральный «выхлоп» смотрится эффектно и уместно.

Красивое и мощное «гран купе» за относительно вменяемые деньги Часть функций хотелось бы увидеть и в седане Н5

Hongqi H6

Длина / ширина / высота / база 4990 / 1876 / 1450 / 2920 мм

4990 / 1876 / 1450 / 2920 мм Снаряженная масса 1740 кг

1740 кг Объем багажника 592 л

592 л Максимальная скорость 230 км/ч

230 км/ч Разгон 0–100 км/ч 7,0 с

7,0 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5000 об/мин; 380 Н·м при 4500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5000 об/мин; 380 Н·м при 4500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 58 л

АИ-95 / 58 л Трансмиссия передний привод; А8