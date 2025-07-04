5 метров, 592 литра, 245 сил — в РФ появился необычный автомобиль
Большое «как бы купе», созданное на базе седана пятой модели, получило индекс H6. Ну как тут не вспомнить BMW с «шестеркой» GT!
А поскольку класс больших премиальных лифтбеков у нас сейчас пуст, Hongqi H6 вполне может найти своего покупателя.
Чанчуньский спорт
Технически Hongqi H6 – это уже знакомый нам седан Н5. Последний чаще встречается со сдвинутым вперед пассажирским сиденьем. В случае же Н6 подразумевается, что главный человек тут сидит спереди.
Потому и руль получил скошенный на спортивный манер обод. Приятно, что он обрел обогрев. Это же случилось и с задними сиденьями. А передние получили выраженную боковую поддержку, удлиненную подушку и интегрированные подголовники. Не могу сказать, что кресла стандартного седана доставляют дискомфорт, но эти мне однозначно нравятся больше.
Эх, поездить бы! Интереснее всего, насколько Н6 отличается от седана на ходу. Помимо адаптивных амортизаторов лифтбек оказался мощнее: двухлитровый турбомотор выдает 245 сил вместо 218 у седана. По паспорту двухтонный Н6 набирает первые 100 км/ч за семь секунд.
Шесть за четыре
Hongqi H6 доступен в двух версиях. Базовый Deluxe обойдется в 3,89 млн рублей. Топовое исполнение Dynamic на 200 тысяч дороже. Адекватная цена для спортбека: столько же стоит схожий по идеологии Volkswagen Arteon. Но – пятилетний.
Hongqi H6
- Длина / ширина / высота / база 4990 / 1876 / 1450 / 2920 мм
- Снаряженная масса 1740 кг
- Объем багажника 592 л
- Максимальная скорость 230 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 7,0 с
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5000 об/мин; 380 Н·м при 4500 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 58 л
- Трансмиссия передний привод; А8
- «За рулем» можно читать и в Телеграм