Россия обошла Испанию в мировом рейтинге авторынков: кто в лидерах апреля

Продажи авто в РФ в апреле выросли на 15%, страна поднялась на 13-е место в мире

Несмотря на общее замедление на глобальном авторынке, апрель принёс немало позитивных новостей для ряда крупных стран.

Продажи легковых машин в Индии, например, подскочили на 12,2%, японский рынок прибавил 9,1%, а немецкий – скромные, но уверенные 2,7%. Впрочем, настоящий рекордсмен среди топ-15 – Великобритания с её впечатляющим ростом в 24%. Хорошо себя чувствует и Италия: плюс 11,6% за месяц.

Россия, где объёмы реализации новых автомобилей выросли сразу на 15%, смогла обойти Испанию в глобальной статистике. Теперь наша страна занимает 13-ю строчку рейтинга крупнейших авторынков мира, что, по сути, неплохой результат на фоне общей волатильности.

Общая картина, правда, неоднородная. Китай, который традиционно держит пальму первенства с показателем 1,4 миллиона машин, просел на 21,6%. США, расположившиеся на второй строчке (1,38 млн), потеряли 6,7%. Бразилия сдала на 7,8%, Турция – на 6,1%. Зато Южная Корея удержалась в плюсе (+0,7%), а Мексика прибавила 8,6%.

Лидеры апреля выглядят так: Китай (1,4 млн, −21,6%), США (1,38 млн, −6,7%), Индия (407,3 тыс., +12,2%) и Япония (374 тыс., +9,1%). Замыкают пятёрку Германия (249,2 тыс., +2,7%) и Бразилия (248,3 тыс., −7,8%). Далее идут Канада (178 тыс., −3,9%), Италия (155,2 тыс., +11,6%) и Южная Корея (151,3 тыс., +0,7%). Великобритания с 149,2 тыс. машин (+24%) – десятая, за ней Франция (138,3 тыс., −0,3%) и Мексика (118,9 тыс., +8,6%). Россия (117,5 тыс., +15,1%) на 13-м месте, обойдя Испанию (106,9 тыс., +8,5%), а замыкает топ-15 Турция (80,2 тыс., −6,1%).