Новый кроссовер Changan: стиль, скорость, инновации и цена «в бюджете»

В Китае начались продажи Changan Deepal S05 по цене от 16 900 долларов

20 октября 2023 года компания Changan официально запустила продажи нового электромобиля Deepal S05, доступного в вариантах EV и EREV по цене от 16 900 долларов США (1,6 млн рублей).

Deepal S05 привлекает внимание своим инновационным дизайном, который включает «межзвездное летающее крыло», и доступен в пяти стильных цветах. Габариты автомобиля составляют 4620 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1600 мм в высоту, а колесная база достигает 2880 мм, что обеспечивает просторный интерьер.

Changan Deepal S05

Модель оснащена современными технологическими решениями, включая интеллектуальную 4K-камеру и систему расширенной помощи водителю. Широкий набор сенсоров гарантирует высокий уровень безопасности, а различные режимы освещения и мультимедиа создают комфортные условия как для водителя, так и для пассажиров.

Что касается технических характеристик, то Deepal S05 предлагает максимальную скорость до 180 км/ч и запас хода до 510 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд аккумулятора всего за 15-20 минут, что делает модель привлекательной для автомобилистов, стремящихся к удобству и экологичности.

Бренд Deepal был основан в апреле 2022 года и уже успел зарекомендовать себя на рынке электрокаров.

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Источник: СarNewsChina