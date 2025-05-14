В России появится новый внедорожник крупнее и технологичнее Лэнд Крузера

Changan анонсировал поставки Deepal G318 в РФ по цене от 3,75 млн рублей

Внедорожник Deepal G318, производимый китайским брендом Changan, скоро появится на российском рынке. Крупный дилер китайских автомобилей уже готовит поставки этой новинки.

Модель можно будет заказать в двух комплектациях: Mountain Edition по цене 3,754 миллиона рублей и топовой Secret Edition за 4,224 миллиона рублей.

Deepal G318

Deepal G318 – это крупный внедорожник с размерами 4915 × 1985 × 1885 мм и колесной базой 2880 мм, что превосходит даже Toyota Land Cruiser 300.

Названный в честь живописного шоссе G318 в Китае, он оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора мощностью 150 л.с., который подзаряжает тяговую батарею на 35 кВт·ч для электромоторов. Общая мощность достигает 430 л.с. (по ПТС — около 175 л.с.).

Deepal G318

Топовая версия Secret Edition предлагает 20-дюймовые колёса, пневмоподвеску, автопарковку, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу с люком, а также обогрев, вентиляцию и массаж всех сидений.

Интерьер Deepal G318

В то время как базовая Mountain Edition менее насыщена опциями, обе комплектации оборудованы полным приводом с блокировками межосевого и межколёсных дифференциалов.

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Источник: Quto