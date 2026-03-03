АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Новейший внедорожник российской сборки — первый тест!

«За рулем» рассказал, как ведет себя в мороз Deepal G318, выходящий на рынок РФ

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Кирилл Милешкин рассказывает о китайском испытательном полигоне в местечке Якеши региона Внутренняя Монголия. На этом полигоне работают все основные китайские концерны.

Температура в день визита на полигон составляла –30°C, да еще и с ветром.

Одной из машин, которую удалось протестировать в рамках поездки, оказался Deepal G318 от Changan – сборку таких автомобилей наладили на «Автоторе».

Эксперт отмечает, что формально это кроссовер с несущим кузовом, но по внешнему антуражу и заявленным характеристикам – скорее, настоящий внедорожник.

На скоростном заснеженном круге гибридный G318 ведет себя уверенно
Deepal G318 – последовательный гибрид; суммарная мощность силовой установки достигает 430 л.с., а крутящий момент – 575 Нм. «По паспорту», на одном баке и при полном заряде батареи автомобиль проходит до 1100 километров, а только на электротяге – 190 км.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

Новейший внедорожник российской сборки — первый тест!

– При «плавании» между накатанными колеями 318‑й похвально мягок: спасибо пневмоподвеске. Порадовало, что при экстремальной температуре подвеска работала абсолютно бесшумно. И крены невелики: профиля водительского кресла с умеренной боковой поддержкой вполне хватает.

О вмешательстве системы стабилизации узнаешь только по горящей на комбинации приборов пиктограмме. Она не гаснет ни на секунду, но электронный «ошейник» работает предельно мягко. В данных условиях не позволяет разогнаться быстрее 62–63 км/ч, после которых тяжелый гибрид начнет сносить наружу. Выставить машину в занос ESP тоже не позволяет, пресекает его в зародыше.

А еще в салоне очень тихо, хотя ДВС в составе гибридной силовой установки периодически работал. Короче, Deepal G318 заинтриговал. Его успех определит цена, но в первом приближении машина весьма достойная.

И главное: в G318 тепло! Гибрид – это не только неограниченный пробег благодаря наличию ДВС, но и возможность нормально протопить салон. Насквозь вымерзший, сев в 318‑й, я быстро пришел в форму.

Ожидается, что российские продажи таких автомобилей калининградской сборки начнутся ориентировочно в марте или апреле.

Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Зима на китайском» из журнала «За рулем» № 03 за 2026 год.

Иннокентий Кишкурно
Фото:Changan и «За рулем»
03.03.2026 
