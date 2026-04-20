Названы самые доступные в РФ кроссоверы с классическим автоматом

Топ-5 новых кроссоверов дешевле 3 млн рублей

Портал «Автоновости дня» перечислили 5 дешевых кроссоверов с классическим автоматом. Все модели из списка официально продаются в России и стоят менее 3 млн рублей.

Лидером стал собранный в России Forthing T5. За 2,05 миллиона рублей покупатель получает машину с 1,5-литровым двигателем мощностью 144 лошадиные силы и классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

На втором месте расположился VGV U70 Pro, который сейчас предлагают со скидкой в сто тысяч. В результате базовая версия «Стиль» обойдётся от 2,49 млн рублей. Она оснащена бензиновым мотором 1.5 (143 л.с.), передним приводом и автоматом на шесть ступеней.

Третью строчку занимает белорусский Belgee X70, созданный на платформе Geely Atlas Pro. Его стартовая цена – 2,57 млн рублей. В начальных комплектациях кроссовер предлагает 150-сильный турбированный двигатель объёмом 1,5 литра, передний привод и шестиступенчатую АКПП.

Четвёртым в списке идёт Solaris HC – это, по сути, переименованный Hyundai Creta. Цены на модель начинаются от 2,605 млн рублей, а в базе она комплектуется шестидиапазонным автоматом. Покупатель может выбрать между моторами 1.6 (123 л.с.) или 2.0 (150 л.с.), а также передним или полным приводом.

Замыкает пятёрку KGM Tivoli, известный ранее как SsangYong Tivoli. С учётом прямой скидки от дилеров его можно приобрести от 2,89 млн рублей. Под капотом у этой модели – 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 163 л.шадиные силы, который работает в паре с надёжной шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin.