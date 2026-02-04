#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Changan подтвердил запуск нескольких новинок в РФ

В 2026 году компания Changan запустит в России как минимум четыре новинки

Несколько новинок Changan в 2026 году появятся в России, сообщает источник по итогам мероприятия для прессы в китайском Чунцине.

В России резко подорожал популярный кроссовер

Первая из моделей сюрпризом уже не является – китайская сторона лишь подтвердила, что в РФ стартует гибридный кроссовер Deepal G318, сборка которого началась несколько дней назад на калининградском «Автоторе». Но кроме этого, подтверждена скорая премьера обновленной версии кроссовера Changan Uni-S с полным приводом (см. галерею под публикацией), а также моделей CS35 Max и CS75 Pro.

Deepal G318
Deepal G318
Рассматривается и российский старт нашумевшего пикапа-трансформера Deepal (Nevo) E07, но окончательного решения по нему пока нет, отмечает источник. А вот то, что запущенный в российские продажи полноприводный Changan CS75 Plus новой генерации дополнится более дешевой переднеприводной версией, уже решено на сто процентов.

Deepal G318
Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
04.02.2026 
