Changan подтвердил запуск нескольких новинок в РФ

В 2026 году компания Changan запустит в России как минимум четыре новинки

Несколько новинок Changan в 2026 году появятся в России, сообщает источник по итогам мероприятия для прессы в китайском Чунцине.

Первая из моделей сюрпризом уже не является – китайская сторона лишь подтвердила, что в РФ стартует гибридный кроссовер Deepal G318, сборка которого началась несколько дней назад на калининградском «Автоторе». Но кроме этого, подтверждена скорая премьера обновленной версии кроссовера Changan Uni-S с полным приводом (см. галерею под публикацией), а также моделей CS35 Max и CS75 Pro.

Deepal G318

Рассматривается и российский старт нашумевшего пикапа-трансформера Deepal (Nevo) E07, но окончательного решения по нему пока нет, отмечает источник. А вот то, что запущенный в российские продажи полноприводный Changan CS75 Plus новой генерации дополнится более дешевой переднеприводной версией, уже решено на сто процентов.

