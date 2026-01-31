#
Китайский автопроизводитель Changan установил «ледяной» рекорд

Changan побил мировой рекорд Гиннесса, совершив на CS75 Plus прыжок с ледяной рампы на высоту 21 м

Китайский автомобильный бренд Changan вошел в историю, установив мировой рекорд Гиннесса.

Его бензиновый внедорожник CS75 Plus четвертого поколения совершил самый длинный прыжок с ледяной рампы, преодолев в воздухе расстояние в 68,6 фута (около 20,9 метра). Рекордный трюк был выполнен в экстремальных условиях при температуре -30°, что продемонстрировало выдающиеся возможности автомобиля.

Успех этой сложной операции обеспечила интеллектуальная система безопасности Tianshu, разработанная инженерами Changan. Она объединяет электронную систему стабилизации (ESC) и систему контроля тяги (TCS), которая в режиме реального времени отслеживает динамику колес и мгновенно предотвращает пробуксовку. Это позволяет сохранять точный контроль даже в таких экстремальных ситуациях, как прыжок на высокой скорости по обледенелой поверхности.

Прыжок стал кульминацией эволюции модели, которая с момента дебюта в 2019 году прошла четыре поколения обновлений. Актуальная версия CS75 Plus предлагает два мощных варианта двигателя – 1.5T и 2.0T, сочетающие в себе отличную динамику и топливную экономичность. Так, версия с двигателем 2.0T разгоняется до 100 км/ч всего за 7,3 секунды.

Впечатляющий рекорд не просто демонстрация смелого трюка, а серьезная заявка Changan на лидерство в сегменте, где основными преимуществами становятся передовые технологии безопасности, проверенные в суровых зимних условиях.

Источник:  Interesting Еngineering
Алексеева Елена
Фото:Changan
Фото:Changan
