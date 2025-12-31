В Китае разработали двигатель, соответствующий стандарту Евро-7

Двигатель M15NTH от Changan прошёл испытания на соответствие стандарту Евро-7

Подразделение Changan, специализирующееся на силовых агрегатах, создало новый 1,5-литровый турбированный двигатель внутреннего сгорания, который соответствует экологическим нормам Евро-7. Этот двигатель предназначен для использования в подключаемых гибридных системах.

Компания Harbin Dongan Auto Engine, дочернее предприятие Changan, основанное в 1948 году, поставляет двигатели для таких автопроизводителей, как Changan, BAW и JAC. Модель двигателя Dongan уже применяется в кроссовере Li Auto One EREV.

Новый двигатель M15NTH успешно прошёл испытания в лаборатории Научно-исследовательского института систем увеличения запаса хода. Он запустился сразу после нажатия кнопки запуска.

Двигатель M15NTH от Changan

Соответствие стандарту Евро-7 удалось обеспечить благодаря использованию цикла Миллера, регулируемого масляного насоса, системы охлаждаемой рециркуляции отработавших газов и центральной системе изменения фаз газораспределения.

Дополнительные технические особенности двигателя включают впускной коллектор с предкаталитическим нейтрализатором, зеркальные клапаны и встроенные демпферы крутильных колебаний.

M15NTH обладает непосредственным впрыском топлива, повышенной степенью сжатия и улучшенной тепловой эффективностью, что делает его подходящим для гибридных автомобилей следующего поколения.

Стандарт Евро-7 вступит в силу с 1 июля 2027 года.

«За рулем» можно читать и в Телеграм