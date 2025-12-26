#
>
Как определить, что дорога очень скользкая?

Эксперт «За рулем» объяснил, как водителю быстро распознать обледенелую дорогу

Как проверить сцепление колес с дорогой?

Для проверки скользкости дороги, как ни странно, нужно ненадолго стать лихачом.

Старое правило из времен, когда все ездили на механических коробках передач, гласило: «Если при попытке разгона на второй передаче колеса срываются в пробуксовку, то дорога умеренно скользкая. Если то же происходит на третьей передаче, то поездку стоит совершать только в крайнем случае. А если на 4-й передаче колеса буксуют, то лучше поискать безопасную парковку и переждать».

У двухпедальных автомобилей зависимости те же, но за нажатием акселератора нужно следить внимательнее. Тормозами проверять гололед тоже можно и нужно, но только убедившись, что сзади нет автомобиля, едущего за вами на малой дистанции. При этом проверять скользкость дороги с помощью резких рывков руля не советую – такая проверка может закончиться в кювете.

Как разглядеть лед на дороге?

При риске гололеда нужно постоянно контролировать цвет дорожного покрытия. При его почернении нужно предполагать первым делом не то, что дорожники положили новый асфальт, а то, что покрытие обледенело.

При любых изменениях цвета проверяйте покрытие небольшим торможением или разгоном. Лучше торможением, чтобы не рисковать на большой скорости вылететь с дороги, а заодно проверить, какой тормозной путь будет у вашей машины на той скорости, на которой вы ехали.

И самое страшное, что может увидеть автомобилист на зимней дороге, – это фары встречных машин, отражающиеся в дорожном покрытии, потому что это покрытие – лед!

