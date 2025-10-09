На что способны разные коробки передач — их плюсы и минусы

Эксперт Ревин рассказал, как подобрать коробку передач под себя

Сегодня можно приобрести автомобили с четырьмя основными типами коробки передач. Это механическая коробка, АКП (автомат), вариатор и роботизированная коробка передач.

Механическая коробка передач

Для людей, которые умеют ездить на машине с «механикой», она предоставляет ряд преимуществ:

постоянный и полный контроль за крутящим моментом на колесах;

высокий КПД трансмиссии обеспечивает снижение расхода топлива;

небольшой нагрев коробки передач;

большой ресурс;

автомобиль с неисправным двигателем можно буксировать на любые расстояния;

сам автомобиль может буксировать даже тяжелые прицепы или другие автомобили без особого вреда;

возможность буксовать в грязи и снегу без негативных последствий для коробки;

применение антипробуксовочных браслетов на колесах вредит трансмиссии в минимальной степени.

Редакционный Лада Ларгус с браслетами на колесах «гребет» в глубоком песке. И это безопасно – коробка ручная.

Вместе с тем у механической коробки имеются и недостатки:

переключение передач отвлекает внимание водителя и требует снять руку с рулевого колеса;

количество передач не превышает шести, что не позволяет достигнуть максимальной экономичности;

сцепление автомобиля имеет ограниченный ресурс, а замена, особенно вместе с двухмассовым маховиком, весьма затратна;

производители часто говорят о том, что масло залито на весь срок службы, но на самом деле масло нужно менять не реже чем раз в 60 000 км.

Автомобили с ручными коробками передач распространены у прижимистых водителей в Европе. В нашей стране идет стремительный переход от автомобилей с ручными коробками передач к двухпедальным машинам.

В США водителей, умеющих водить машину с ручной коробкой, так мало, что покупка автомобиля с механикой позволяет не тратиться на сложные противоугонные устройства – угнать такую машину никто не сможет.

Автоматическая гидромеханическая коробка передач

Появившаяся еще в первой половине прошлого века конструкция АКП к настоящему времени достигла практически предела совершенства. Большое количество передач позволяет сделать переключения более плавными и незаметными, а блокирующийся гидротрансформатор – экономить топливо.

АКП имеет ряд преимуществ:

минимальное отвлечение водителя от процесса вождения автомобиля;

возможность работать с самыми мощными двигателями без ограничений;

бережет двигатель – гидротрансформатор не допускает передачи резких рывков от трансмиссии к мотору;

ресурс АКП равен или немного ниже, чем у ручных коробок передач.

Есть у АКП и ряд недостатков:

КПД автоматической коробки передач ниже, чем у механической, а потому расход топлива будет выше, особенно если ступеней всего четыре. Рассеивание энергии идет в гидротрансформаторе, пока он не будет заблокирован;

необходимо заботиться об охлаждении агрегата, не допуская засорения радиаторов;

у некоторых автомобилей с АКП конструктивно охлаждение недостаточно, что сказывается на ресурсе агрегата;

На автомобили Chevrolet Cruze желательно установить дополнительный радиатор АКП, особенно если вы живете в южных регионах или ездите туда на отдых.

необходимость достаточно частой замены рабочей жидкости – желательно не реже чем раз в 40 000 километров;

автомобиль с АКП не переносит буксировки с остановленным мотором – так машину можно лишь перекатить на небольшое расстояние.

АКП в свое время разрабатывалась для военной техники и при правильном конструировании позволяет передавать огромные нагрузки при условии достаточного охлаждения жидкости, а потому устанавливается на серьезные внедорожники.

На пикапе Toyota Tundra стоит десятиступенчатая АКП.

Вариатор

Устройство, придуманное еще Леонардо Да Винчи, к началу нашего века стало использоваться на автомобилях более-менее массово. Сегодня множество автомобилей с не слишком мощными моторами комплектуются вариаторами.

У вариатора не так много преимуществ, и не все они ценятся автомобилистами (в частности, плавность работы):

удобен для водителя тем, что не требует вмешательства в процесс управления;

ровная характеристика разгона без малейших рывков;

очень экономичен – обеспечивает работу мотора в оптимальной зоне оборотов и нагрузок.

Минусов у вариатора гораздо больше:

не агрегатируется с очень мощными двигателями;

желателен прогрев при эксплуатации в морозы;

чувствителен к перегреву, а потому требует чистых радиаторов охлаждения;

На Mitsubishi Outlander одно время не ставили отдельный радиатор охлаждения вариатора. Умельцы вынуждены были делать это сами.

не предназначен для длительного буксования в грязи;

не переносит рваного режима езды с разгонами «в пол»;

чувствителен к резким мгновенным перегрузкам, когда буксующее колесо внезапно получает хороший «зацеп», из-за чего установка браслетов на колеса весьма нежелательна;

не любит экстренных торможений, когда ремень или цепь могут проскальзывать по шкивам;

требователен к качеству рабочей жидкости, а потому замена нужна через каждые 40 000 км в тяжелых условиях эксплуатации;

следует избегать частого движения с максимальными скоростями и буксировки тяжелых прицепов;

ресурс вариаторов в большинстве случаев меньше, чем у АКП;

автомобиль с вариатором нельзя буксировать быстро и далеко.

Роботизированные коробки передач

При рассмотрении этого типа коробок передач нужно разделить их на два вида: с одним сцеплением и с двумя. Последние могут работать «на сухую» или в масляной ванне.

Сразу отмечу, что у коробок с одним сцеплением преимуществ нет. Зато недостатков целый ворох. Они не экономят силы водителя, а испытывают на прочность его нервную систему. Своей машины с такой коробкой у меня не было, но прокатный автомобиль однажды, стоя на горке, откатился назад так, что чуть не повредил готический замок, стоящий там еще с XVI века.

Второе приключение было с редакционной Вестой, которую мне ненадолго уступил коллега Кирилл Милешкин. В ситуации, когда нужно было ускорится, трансмиссия взяла театральную паузу, из-за чего едва не случилась авария.

У той же Весты за время эксплуатации в редакции несколько раз меняли комплекты сцепления. О народной нелюбви к такой коробке свидетельствуют многочисленные случаи замены ее на «механику».

Робот Весты – переделка не самой удачной вазовской «механики».

Что касается коробок с двумя сцеплениями, то у них есть определенные достоинства:

при вождении автомобиля не нужно отвлекаться на переключение передач;

обеспечивают хорошую динамику разгона;

за счет того, что в коробке одновременно включены две передачи, и выбор, какая из них будет задействована для передачи момента на колеса, зависит только от включения того или иного сцепления, переключения происходят быстрее, чем это может сделать на «механике» даже опытный водитель;

за счет отсутствия гидротрансформатора роботизированная коробка обеспечивает низкий расход топлива.

Без недостатков роботизированной КП не обошлось:

агрегат с двумя сцеплениями нежелательно буксировать быстро и далеко, если двигатель не работает;

у некоторых моделей переключение передач происходит с рывками;

у моделей с «сухими» сцеплениями их можно «подпалить» при интенсивной нагрузке, например, в грязи;

у некоторых моделей коробок недостаточно надежен мехатроник – блок, координирующий работу всего агрегата;

коробка не переносит светофорных гонок.

Зная об особенностях коробок передач, подобрать автомобиль, соответствующий нужным вам условиям эксплуатации, не составит труда.

