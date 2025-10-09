На что способны разные коробки передач — их плюсы и минусы
Сегодня можно приобрести автомобили с четырьмя основными типами коробки передач. Это механическая коробка, АКП (автомат), вариатор и роботизированная коробка передач.
Механическая коробка передач
Для людей, которые умеют ездить на машине с «механикой», она предоставляет ряд преимуществ:
- постоянный и полный контроль за крутящим моментом на колесах;
- высокий КПД трансмиссии обеспечивает снижение расхода топлива;
- небольшой нагрев коробки передач;
- большой ресурс;
- автомобиль с неисправным двигателем можно буксировать на любые расстояния;
- сам автомобиль может буксировать даже тяжелые прицепы или другие автомобили без особого вреда;
- возможность буксовать в грязи и снегу без негативных последствий для коробки;
- применение антипробуксовочных браслетов на колесах вредит трансмиссии в минимальной степени.
Вместе с тем у механической коробки имеются и недостатки:
- переключение передач отвлекает внимание водителя и требует снять руку с рулевого колеса;
- количество передач не превышает шести, что не позволяет достигнуть максимальной экономичности;
- сцепление автомобиля имеет ограниченный ресурс, а замена, особенно вместе с двухмассовым маховиком, весьма затратна;
- производители часто говорят о том, что масло залито на весь срок службы, но на самом деле масло нужно менять не реже чем раз в 60 000 км.
Автомобили с ручными коробками передач распространены у прижимистых водителей в Европе. В нашей стране идет стремительный переход от автомобилей с ручными коробками передач к двухпедальным машинам.
В США водителей, умеющих водить машину с ручной коробкой, так мало, что покупка автомобиля с механикой позволяет не тратиться на сложные противоугонные устройства – угнать такую машину никто не сможет.
Автоматическая гидромеханическая коробка передач
Появившаяся еще в первой половине прошлого века конструкция АКП к настоящему времени достигла практически предела совершенства. Большое количество передач позволяет сделать переключения более плавными и незаметными, а блокирующийся гидротрансформатор – экономить топливо.
АКП имеет ряд преимуществ:
- минимальное отвлечение водителя от процесса вождения автомобиля;
- возможность работать с самыми мощными двигателями без ограничений;
- бережет двигатель – гидротрансформатор не допускает передачи резких рывков от трансмиссии к мотору;
- ресурс АКП равен или немного ниже, чем у ручных коробок передач.
Есть у АКП и ряд недостатков:
- КПД автоматической коробки передач ниже, чем у механической, а потому расход топлива будет выше, особенно если ступеней всего четыре. Рассеивание энергии идет в гидротрансформаторе, пока он не будет заблокирован;
- необходимо заботиться об охлаждении агрегата, не допуская засорения радиаторов;
- у некоторых автомобилей с АКП конструктивно охлаждение недостаточно, что сказывается на ресурсе агрегата;
- необходимость достаточно частой замены рабочей жидкости – желательно не реже чем раз в 40 000 километров;
- автомобиль с АКП не переносит буксировки с остановленным мотором – так машину можно лишь перекатить на небольшое расстояние.
АКП в свое время разрабатывалась для военной техники и при правильном конструировании позволяет передавать огромные нагрузки при условии достаточного охлаждения жидкости, а потому устанавливается на серьезные внедорожники.
Вариатор
Устройство, придуманное еще Леонардо Да Винчи, к началу нашего века стало использоваться на автомобилях более-менее массово. Сегодня множество автомобилей с не слишком мощными моторами комплектуются вариаторами.
У вариатора не так много преимуществ, и не все они ценятся автомобилистами (в частности, плавность работы):
- удобен для водителя тем, что не требует вмешательства в процесс управления;
- ровная характеристика разгона без малейших рывков;
- очень экономичен – обеспечивает работу мотора в оптимальной зоне оборотов и нагрузок.
Минусов у вариатора гораздо больше:
- не агрегатируется с очень мощными двигателями;
- желателен прогрев при эксплуатации в морозы;
- чувствителен к перегреву, а потому требует чистых радиаторов охлаждения;
- не предназначен для длительного буксования в грязи;
- не переносит рваного режима езды с разгонами «в пол»;
- чувствителен к резким мгновенным перегрузкам, когда буксующее колесо внезапно получает хороший «зацеп», из-за чего установка браслетов на колеса весьма нежелательна;
- не любит экстренных торможений, когда ремень или цепь могут проскальзывать по шкивам;
- требователен к качеству рабочей жидкости, а потому замена нужна через каждые 40 000 км в тяжелых условиях эксплуатации;
- следует избегать частого движения с максимальными скоростями и буксировки тяжелых прицепов;
- ресурс вариаторов в большинстве случаев меньше, чем у АКП;
- автомобиль с вариатором нельзя буксировать быстро и далеко.
Роботизированные коробки передач
При рассмотрении этого типа коробок передач нужно разделить их на два вида: с одним сцеплением и с двумя. Последние могут работать «на сухую» или в масляной ванне.
Сразу отмечу, что у коробок с одним сцеплением преимуществ нет. Зато недостатков целый ворох. Они не экономят силы водителя, а испытывают на прочность его нервную систему. Своей машины с такой коробкой у меня не было, но прокатный автомобиль однажды, стоя на горке, откатился назад так, что чуть не повредил готический замок, стоящий там еще с XVI века.
Второе приключение было с редакционной Вестой, которую мне ненадолго уступил коллега Кирилл Милешкин. В ситуации, когда нужно было ускорится, трансмиссия взяла театральную паузу, из-за чего едва не случилась авария.
У той же Весты за время эксплуатации в редакции несколько раз меняли комплекты сцепления. О народной нелюбви к такой коробке свидетельствуют многочисленные случаи замены ее на «механику».
Что касается коробок с двумя сцеплениями, то у них есть определенные достоинства:
- при вождении автомобиля не нужно отвлекаться на переключение передач;
- обеспечивают хорошую динамику разгона;
- за счет того, что в коробке одновременно включены две передачи, и выбор, какая из них будет задействована для передачи момента на колеса, зависит только от включения того или иного сцепления, переключения происходят быстрее, чем это может сделать на «механике» даже опытный водитель;
- за счет отсутствия гидротрансформатора роботизированная коробка обеспечивает низкий расход топлива.
Без недостатков роботизированной КП не обошлось:
- агрегат с двумя сцеплениями нежелательно буксировать быстро и далеко, если двигатель не работает;
- у некоторых моделей переключение передач происходит с рывками;
- у моделей с «сухими» сцеплениями их можно «подпалить» при интенсивной нагрузке, например, в грязи;
- у некоторых моделей коробок недостаточно надежен мехатроник – блок, координирующий работу всего агрегата;
- коробка не переносит светофорных гонок.
Зная об особенностях коробок передач, подобрать автомобиль, соответствующий нужным вам условиям эксплуатации, не составит труда.
- Свист из-под капота — чем это грозит и как исправить: эксперт Ревин объяснил, когда ремень привода агрегатов может свистеть.
- «За рулем» можно читать и в MAX