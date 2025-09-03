Как заставить грязь бояться вашего автомобиля — все способы

Эксперт Колодочкин рассказал, как защитить кузов и стекла от воды и грязи

Некоторые водители всегда находят причины не мыть грязную машину – в свое время мы насчитали целую дюжину подобных доводов. Но большинство водителей, напротив, ищут способы защитить машину от воды и грязи: с приходом осени это особенно актуально.

«Надо меньше пачкаться»

Совет Кота Матроскина «меньше пачкаться» по сути верен, но на практике не работает.

Грязному автомобилю путь один – на мойку. И здесь совет простой: не отказывайтесь от покрытия кузова хотя бы жидким воском. Так машина будет чуть дольше оставаться относительно чистой по сравнению с той, которую просто ополоснули водой.

Неплохую защиту от грязи дает автомобильный полироль. Даже самые бюджетные варианты обладают гидрофобным эффектом. Кроме того, полироль защищает ЛКП от реагентов, а при нанесении заполняет мелкие царапины и трещины, придавая автомобилю более «цивилизованный» вид.

При каждой мойке полировать машину смысла нет, но 1-2 раза в сезон сделать это необходимо. К тому же впереди зима, которая также не отличается чистыми дорогами.

Вы наверняка слышали про покрытие кузова «керамика». Это нанесение равномерной керамической пленки на всю поверхность автомобиля. Ее толщина составляет несколько микрон.

Состав – на основе полимеров, оксида кремния, диоксида титана и прочих элементов. Он глубоко проникает в слой лака и фактически становится с ним единым целым.

Но это удовольствие гораздо дороже обычной мойки и полировки. Среди плюсов: гидрофобный эффект, меньшее загрязнение кузова, защита от сколов и царапин, а также от химически активных веществ. Срок службы может доходить до нескольких лет. Из минусов – длительная процедура, высокая стоимость и необходимость нанесения в специализированных центрах.

Если вы только раздумываете о приобретении машины, то поверьте: самый маркий цвет – вовсе не белый, а черный. В нем машина кажется грязной уже через несколько минут после выезда с мойки.

Про дождь и лайфхак для дома

Препараты «антидождь» от загрязнения кузова не спасут, зато помогут существенно улучшить видимость в сырую погоду. Стекло даже без помощи дворников будет оставаться относительно чистым. Гидрофобная поверхность не даст грязи задерживаться, и она будет стекать вниз или уноситься встречным потоком воздуха. Да и запас стеклоомывайки будет расходоваться экономнее. Заодно препаратом можно обработать зеркала и световые приборы.

Забавный способ дополнительного использования таких препаратов – обработка унитазов и раковин в домашних условиях. И это не шутка – продавцы таких средств в один голос уверяют, что польза от подобной обработки видна сразу.

По платной дороге

Способ, о котором мы сейчас расскажем, в нашей стране никогда не работал, принося вред вместо пользы. Однако с появлением платных магистралей наподобие М-11 появился смысл пристраиваться за грузовиком. Машина действительно станет чище, поскольку грязи на такой дороге гораздо меньше, чем на большинстве бесплатных трасс.

