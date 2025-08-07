Свист из-под капота — чем это грозит и как исправить

Эксперт Ревин объяснил, когда ремень привода агрегатов может свистеть

Что приводится ремнем

Есть автомобили, у которых единственная задача приводного ремня – это передавать вращение со шкива коленчатого вала на генератор. Такое бывает или при очень простой конструкции автомобиля (например, как у семейства ВАЗ-2108), или при сложной (как у гибридной Toyota Prius, где все агрегаты имеют отдельные электромоторы).

В богатой же разными навесными агрегатами конструкции ремень вращает генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля и насос охлаждающей жидкости.

Какие бывают ремни

Практически на всех современных автомобилях используются поликлиновые ремни. Одна сторона ремня гладкая, а на другой находятся несколько маленьких продольных клиньев. Хотя изредка встречаются и ремни с двумя поликлиновыми поверхностями – агрегаты они могут вращать обеими сторонами.

Поликлиновые ремни – простой... ...и двусторонний.

А на старых двигателях до сих пор используются клиновые ремни, у которых в сечении получается простая трапеция.

Клиновой ремень.

Схемы прокладки ремней

Порой реальная картинка под капотом и иллюстрация в книге по ремонту и обслуживанию приводит неподготовленного человека в шок. У некоторых моторов два, а то и более метра резинокордной ленты причудливым образом обегают множество шкивов и роликов.

Пример весьма грамотного конструирования привода четырех вспомогательных агрегатов. Обратите внимание на большие углы огибания шкивов. На фото — двигатель G4FC 1,6 л для множества автомобилей Hyundai/Kia.

Для чего же это делается? Для надежной передачи вращения со шкива коленвала на несколько достаточно нагруженных агрегатов. Ведь чем на большей части окружности ремень облегает шкив, тем лучше передается вращение.

Двигатель Приоры с кондиционером – пример неграмотного расположения ремня с малыми углами огибания шкивов.

Увеличить углы огибания шкивов призваны так называемые обводные или паразитные ролики. А еще почти у всех конструкций имеется натяжной элемент. Иногда это отдельный ролик, а иногда натяжение осуществляется смещением генератора.

На Ниву устанавливался гидроусилитель руля, но все это приводилось допотопными клиновыми ремнями. А еще генератор висит очень низко для внедорожника – может «захлебнуться».

Встречаются (правда, редко) ремни без натяжных элементов. Такими решениями «баловался» Ford, но недолго.

Чтобы просто установить такой ремень, нужны были специальные приспособления, позволяющие «накатить» туго натянутый ремень на шкив.

Почему свистит ремень

От того, что проскальзывает по шкивам.

Причины проскальзывания

Очень большая нагрузка. Сама по себе это не может вызвать свист при прочих нормальных условиях. Единственное опасное исключение – заклинивание одного из агрегатов. В этом случае двигатель нужно немедленно остановить.

Сама по себе это не может вызвать свист при прочих нормальных условиях. Единственное опасное исключение – заклинивание одного из агрегатов. В этом случае двигатель нужно немедленно остановить. Слабое натяжение ремня. Ослабленный ремень нужно подтянуть, а если автоматический натяжитель не справляется – заменить его (лучше вместе с ремнем).

Ослабленный ремень нужно подтянуть, а если автоматический натяжитель не справляется – заменить его (лучше вместе с ремнем). Ремень влажный, покрыт инеем или замаслен. Первые две проблемы очень быстро самоликвидируются, а причины замасливания нужно найти и устранить, после чего заменить ремень.

Первые две проблемы очень быстро самоликвидируются, а причины замасливания нужно найти и устранить, после чего заменить ремень. Ремень старый и резина высохла. Нужна замена.

Как доехать до сервиса со свистящим ремнем

Постоянно свистящий ремень – не жилец. Можно не доехать до пункта назначения. А обрыв чреват многими неприятностями – от отказа насоса охлаждающей жидкости до попадания ошметков приводного ремня под ремень ГРМ с последующим обрывом и дорогостоящим ремонтом мотора.

Натереть канифолью ремень можно, но не в качестве постоянного лечения, а только как способ доехать до места ремонта. То же можно сказать и про специальные составы – помогут ненадолго.

Так что нет понятия «убрать свист ремня». Надо провести вдумчивую диагностику и иметь в виду, что долго работавший со свистом ремень уже потерял свои свойства.

Как выбрать ремень

Не советую экономить. Надо приобретать только бренды, хорошо зарекомендовавшие себя еще в докризисные времена. Это Gates, Continental, Dayco, Lemforder, BOSCH. Неплохо зарекомендовали себя ремни Luzar. Но всегда есть риск подделок.

А если автомобилист привык покупать попроще и подешевле, то советую научиться менять ремень самостоятельно в дороге и иметь с собой запасной. Но задумайтесь, каково будет менять его, например, в 20-градусный мороз.

