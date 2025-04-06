Проверили приводные ремни — вот за эти бренды вы переплачиваете!

Эксперты «За рулем» рассказали о ремнях генератора, которые не стоят своих денег

Многие боятся обрыва ремня ГРМ, но разрушение его «коллеги», ремня привода вспомогательных агрегатов, тоже ничего хорошего не сулит. На моторах с цепным приводом ГРМ попавшие под шкив ошметки ремня могут повредить передний сальник коленвала, а у ременных двигателей нитки от расслоившегося приводного ремня, попав на ведущий шкив коленвала, могут привести к обрыву самого ремня ГРМ!

Так что в новом номере «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин взяли 12 поликлиновых приводных ремней (по два от шести производителей), вращающих генератор и компрессор кондиционера в движках Лада Веста и XRAY – и испытали их по полной. Первый экземпляр рвали на разрывной машине, второй – прожаривали в сушильном шкафу (на фото), затем перегибали ручьями наружу, а «выживших» еще и отправляли на сутки в морозилку.

Результаты получились неожиданными. Разброс по величине усилия разрыва ремней составил от 1060 до 1774 кгс; разница – почти 70%. С учетом того, что требования стандарта даже самый «слабый» ремень превысил более чем в 2,5 раза, получается, что повода для беспокойства нет. Тем более что температурные испытания все ремни успешно выдержали. Выходит, каждый можно рекомендовать к покупке?

Не совсем так. Все же некоторые ремни выдержали испытания с большим запасом, чем остальные, а это совсем не мелочь.

Все рекомендации вы найдете в новом номере нашего журнала. А здесь лишь обозначим, что, подводя итоги, эксперты пришли к еще одному выводу: Bosch, Dunlop и Gates — ремни вполне хорошие, но переплата за бренд тут явно присутствует...

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Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Бегут ручьи» из журнала «За рулем» № 04 за 2025 год.