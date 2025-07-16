5 мест, через которые выходит хладагент из кондиционера автомобиля
Почему кондиционер не холодит
Не работать кондиционер в автомобиле может по нескольким причинам:
- утечка хладагента,
- неисправность электрической цепи включения компрессора кондиционера,
- неисправность муфты или клапана компрессора,
- обрыв ремня привода компрессора.
Сегодня поговорим о первой причине неисправности кондиционера и сначала рассмотрим схему всей системы.
Негерметичен конденсатор
Конденсатор кондиционера стоит в пакете радиаторов первым, и ему достаются все удары камней, пролетевших сквозь решетку радиатора, а также грязи и мошкары. Пробитый камнем теплообменник кондиционера можно обнаружить по масляному пятну на поверхности сот.
Конденсатор может пострадать и при легкой аварии, когда из-за деформации каркаса герметичность может нарушиться не сразу.
Сталь и алюминий
На некоторых автомобилях трубки кондиционера проходят вдоль верхней полки лонжерона. В этом месте со временем накапливается грязь, а зимой она насквозь пропитывается солями или реагентами с дороги. Получается электролит. Из теории протекторной защиты металлов известно, что в паре сталь-алюминий последний защищает от коррозии, разрушаясь сам. Что и происходит с трубками кондиционера.
Тот же эффект присутствует и на семиместных внедорожниках либо в минивэнах со вторым испарителем кондиционера в задней части салона. Там трубки кондиционера, идущие под днищем автомобиля, тоже могут прокорродировать насквозь.
Соляной туман
Испаритель кондиционера – то самое устройство, на котором конденсируется влага, вытекающая ручейком из-под стоящего автомобиля с включенным кондиционером. Испаритель всегда влажный, а на возрастных автомобилях, особенно если владелец снимет на зиму салонный фильтр, теплообменник пропитывается соляным туманом с дорог. Поэтому сквозные повреждения коррозией встречаются чаше в нижней части испарителя.
Соединения
В системе кондиционирования несколько соединений элементов, уплотняемых резиновыми кольцами. При неквалифицированном ремонте кольца могут быть повреждены или не заменены на новые.
Алюминиевые трубки в магистралях перемежаются с резиновыми шлангами. Делается это для того, чтобы при раскачивании силового агрегата на опорах присутствовало «мягкое» звено. Места соединения шлангов с трубками – тоже в зоне риска.
Уплотнение компрессора
Компрессор кондиционера – маленький аксиальный поршневой компрессор, у которого есть поршни и поршневые кольца. По мере износа кольца могут начать «травить» – пропускать хладогент.
Какой объем утечки допустим
На новых автомобилях от официального дилера можно требовать обеспечения полной герметичности системы на весь гарантийный период.
На немолодом автомобиле приемлемо, если система не требует дозаправки в течение календарного года или двух. Например, редакционный автомобиль Лада Ларгус после семи лет эксплуатации начал требовать подзарядки системы раз в два года. А в этом году машине исполнилось 13 лет.
Необходимость дозаправки определяют по снижению эффективности работы кондиционера. Заправить хладогент можно и самостоятельно.
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Как искать утечку
Утечку такой величины, как на нашем Ларгусе, искать бесполезно – слишком она ничтожна. А более крупные неплотности можно обнаружить с помощью ультрафиолетового фонарика. Дело в том, что в кондиционерное масло с завода добавляют специальный флюоресцирующий краситель, который ярко «горит» в свете ультрафиолетового фонарика.
Если красителя в системе нет, то дозаправить его можно с помощью небольшого бачка. Заливаем 7,5 мл красителя и с помощью заправочного баллона продаем в систему.
Убедиться в наличии красителя в системе можно при работающем кондиционере, коротко нажав на золотник штуцера на тонкой трубке.
С проблемой поиска утечки хладогента можно обратиться к профессионалам.
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