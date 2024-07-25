Как уберечь кондиционер от поломок — полный гайд

«За рулем» назвал 8 операций по диагностике и обслуживанию автокондиционера

Кондиционер – верный помощник в жару. Чтобы он надежно работал, нужно немного узнать про его конструкцию и вовремя обслуживать.

Что дает кондиционер

Кондиционер в современной машине трудится без устали более полугода. Ведь при работе климат-контроля, основу которого составляет кондиционер, при всех положительных температурах окружающего воздуха система кондиционирования практически всегда активна. Кондиционеры с ручным управлением владельцы включают реже, но все равно, если этот полезный агрегат имеется, то он должен быть исправен. Ведь помимо прохлады летом он предотвращает запотевание стекол весной и осенью.

Признаки неисправности кондиционера

Кондиционер в автомобиле может либо перестать включаться вовсе, либо эффективность его работы может снизиться. То, что кондиционер перестал включаться, становится ясно по отсутствию подачи холодного воздуха из дефлекторов в салоне.

У множества автомобилей производства до середины прошлого десятилетия при включении компрессора кондиционера раздается громкий щелчок, а обороты двигателя меняются. На более современных компрессорах используется клапан, который срабатывает негромко, но двигатель все равно чувствует изменение нагрузки, если работает на холостом ходу.

Сложнее определить, что кондиционер потерял эффективность, хотя и продолжает включаться. Тут надо проверить температуру воздуха, подаваемого кондиционером. На машинах с ручным управлением климатом нужно установить регулятор температуры воздуха на минимум, включить вторую скорость вентилятора отопителя и измерить температуру воздуха на выходе из дефлектора.

На улице +30°С, а из дефлекторов идет воздух температурой около +20°С. Налицо недостаточная эффективность кондиционера. Должно быть не более +7°С.

Почему не включается кондиционер

Не включаться кондиционер может по ряду причин

Большая утечка хладагента

При этом датчик давления в системе не позволяет компрессору включиться.

Определяем расположение заправочного штуцера на толстой трубке (низкого давления) и нажимаем на шток золотника.

Если из штока золотника идет хладагент, то, значит, фреон в системе в том или ином количестве все же присутствует. Если хладагент не идет, то дело плохо: весь газ ушел и нужно искать место утечки. Можно попробовать найти дырку с помощью ультрафиолетового фонарика – в месте утечки будет светящееся жирное пятно.

Также можно измерить давление в системе. Для этого нужно купить переходник и манометр. Давление при незаведенном двигателе должно быть не меньше 1,0 -1,5 бар. Для точного замера можно обратиться в специализированный сервис по обслуживанию кондиционеров.

Советую на любых негарантийных машинах работы проводить именно в таких центрах, а не в мастерских по ремонту вашей марки автомобиля.

Неисправность компрессора или его проводки

Проводку можно прозвонить и самостоятельно. Еще проще «кинуть» дополнительный плюс напрямую от АКБ на клемму управления электромагнитной муфтой или клапаном на компрессоре. Если кондиционер заработал, то проблема в проводке. Если нет, значит проблема в самом агрегате.

Привод компрессора кондиционера

Обрыв ремня компрессора кондиционера можно не заметить, если этот ремень приводит только компрессор и не крутит другие агрегаты. Но привод может быть электромагнитным или в виде шкива постоянного вращения, и тут потребуется мастер специализированного сервиса.

5 причин, почему кондиционер плохо холодит

Кондиционер может работать, но эффективность его недостаточна. Причин тоже несколько.

1. Мало хладагента в системе. Самая распространенная неисправность, при которой вы отмечаете постепенное ухудшение работы. Система нуждается в дозаправке. Причем сегодня ее можно осуществить самостоятельно, купив переходной шланг с манометром и баллон с хладагентом.

Хладагент в систему можно добавить самостоятельно.

За дело надо браться, только если вы уверены, что система не имеет повреждений или больших утечек. Тогда, потратив около 2000 рублей, вы сможете дозаправить свой кондиционер (и еще останется на следующий раз, либо на «помощь другу»). Также можно дозаправить систему в сервисе по обслуживанию кондиционеров.

После заправки кондиционера при температуре на улице +30°С удается получить температуру обдува в салоне +6°С.

2. Загрязнен теплообменник кондиционера. При этом теплоотвод от конденсатора снижается, что приводит к поступлению более теплого воздуха из дефлекторов. Тут все просто – надо промыть теплообменник и радиатор двигателя, которому тоже станет прохладнее.

3. На теплообменнике кондиционера образовались многочисленные загибы пластин. Такое бывает в двух случаях. Даже на новой машине пластины конденсатора может загнуть при мойке автомобиля слишком сильной струей воды. Также пластины могут загибать пролетающие сквозь прорези в бампере камешки. С небольшой потерей эффективности можно мириться, но в остальных случаях поможет только замена теплообменника.

Нижняя часть теплообменника кондиционера редакционного Ларгуса полностью забита камнями и восстановлению не подлежит.

4. Грязный салонный фильтр может значительно ухудшать прохождение воздуха, и тот не сможет нормально охлаждать салон автомобиля. Меняйте салонный фильтр.

5. Поломка кондиционера из-за печки. Дело в том, что у всех современных автомобилей радиатор отопителя не отключается от системы охлаждения. Поэтому теплообменник под панелью приборов постоянно разогрет почти до сотни градусов. И только заслонки направляют поток воздуха мимо него, сквозь испаритель кондиционера.

Если заслонки покоробились или отказал их электропривод, то будет происходить подмешивание горячего воздуха к охлажденному. Причем так может случиться и на машине с климат-контролем, и в автомобиле с простым кондиционером с ручным управлением.

В этом случае следует проверить температуру толстой трубки кондиционера, идущей по подкапотному пространству. При исправной системе она должна быть настолько холодной, что, взявшись за нее рукой, мы должны почувствовать, как буквально «ломит кости». Если это так, а прохлады нет, то нужно ремонтировать заслонки и их приводы.

Совет

Летом в жару водителю не стоит перегреваться. Это негативно сказывается на самочувствии, реакции и адекватности его действий. Поэтому в особо жаркие дни обязательно пользуйтесь кондиционером.

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