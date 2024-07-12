Влияют ли свечи на отдачу и аппетит мотора? Вы удивитесь!

«За рулем» рассказал, можно ли поднять мощность двигателя простой заменой свечей

Как банальная замена одних свечей зажигания на другие может принести указанные положительные эффекты? Может. Более того, иногда положительный эффект наблюдается даже при изменении ориентации свечи в камере сгорания.

Теперь обо всем по порядку. Начнем с ориентации.

Ориентация свечи в камере сгорания

Какая может быть ориентация у простейшей свечи зажигания? Все зависит от того, как она разместится в камере сгорания. Вспомним клиновую камеру у 8-клапанников типа жигулевских, где свеча вворачивалась сбоку. Механики тех времен были убеждены, что если искровой промежуток свечи смотрит в стенку камеры, то потери мощности будут неизбежны. Надо стараться расположить искровой промежуток так, чтобы фронт пламени шел сразу в объем камеры, а не гулял по ее стенкам.

Простейший способ добиться этого – подкладывание шайб, но при этом несколько изменится степень сжатия, причем заведомо ухудшится. Мы в свое время проводили такой эксперимент, заготовив несколько десятков однотипных свечей А17 ДВРМ и отмечая маркером на изоляторе местоположение открытого искрового зазора.

Все свечи оказались разными, а потому удалось сформировать несколько комплектов, в которых все искровые зазоры смотрели либо в объем камеры, либо вбок, либо в стенку блока цилиндров.

Выяснилось, что мотор «чувствует» ориентацию свечей – разница в КПД составила тогда до 2%.

Двигатель отреагировал на «неправильную» ориентацию свечей снижением эффективности сгорания топлива и снижением КПД.

А если использовать свечи без ориентации, с несколькими боковыми электродами?

Слева вы видите развитие процесса сгорания при использовании одноэлектродной свечи зажигания, а справа – многоэлектродной. Эффект «открытой искры» дает улучшение характеристик двигателя при использовании свечей с несколькими боковыми электродами.

Число электродов в разных конструкциях многоэлектродных свечей обычно составляет от 2 до 4. Если у обычных свечей боковой электрод препятствует распространению фронта пламени, то здесь такие электроды располагаются по бокам и ничему не мешают. Эффект – увеличение КПД примерно на 2%.

Побочным эффектом, помимо экономического, является равномерность износа боковых электродов: по мере загрязнения или выгорания искровой разряд автоматически возникает там, где сопротивление минимальное. Ресурс таких свечей выше, чем у одноэлектродных.

Свечи с драгметаллами

Даже термостойкий хромоникелевый сплав постепенно «выгорает» вследствие электроэрозионного износа. Меняется форма искрового зазора и его величина – ухудшаются условия искрообразования. Поэтому при изготовлении электродов производители стали применять металлы платиновой группы – иридий (температура плавления составляет 2447°С), платина (1769°С) и редкоземельный металл иттрий (1522°С). Такие металлы очень дороги, поэтому для снижения стоимости свечей производители идут двумя путями – либо делают электроды миниатюрными, либо используют редкие металлы в виде тугоплавких наплавок на обычных электродах. В данном случае важен размер центрального электрода.

Казалось бы, что остается от тоненького электрода уже через тысячу километров? Однако в реальности такие свечи часто переживают сам автомобиль. И экономию они дают постоянно.

Очевидно, что тоненький электрод (диаметр от 0,4 мм) практически не мешает распространению фронта пламени при любой ориентации свечи в камере сгорания.

Пять разных свечей «рисуют» пять моментных кривых одного и того же двигателя. Видны 3…4-процентные различия крутящего момента. Явный выигрыш – у свечей с тоненьким иридиевым электродом.

Отсюда и обещанный выигрыш во всем – от момента до мощности двигателя.

Тонкий платиновый электрод (Bosch Platinum WR7DP) вовсе не высовывается наружу, а потому не мешает распространяться фронту пламени.

Плюс пара процентов к КПД двигателя – много или мало

Для простой замены свечей – много! Осязаемым результат назвать трудно, но в долгосрочной перспективе это значительная экономия топлива, так как «напрягаться» двигателю придется чуть меньше.

В спорте же высших достижений такие цифры – на вес золота.

Эксперт «За рулем» объяснил, чем плохи свечи с высоким калильным числом.