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«Холодные» свечи – развод или нужная вещь?

Эксперт «За рулем» объяснил, чем плохи свечи с высоким калильным числом

Продолжаем отвечать на вопросы читателей «За рулем» и сегодня расскажем, стоит ли использовать в двигателях автомобилей свечи зажигания с более высоким калильным числом, чем рекомендует производитель.

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На днях нам прислали еще один очень интересный вопрос:

«Здравствуйте, уважаемые эксперты. Ситуация: по техпаспорту машине положены свечи зажигания с калильным числом 5. Продавец в автомагазине рекомендует взять иридиевые свечи с калильным числом 6. Вопрос: будут ли отклонения в работе двигателя, если поставить свечи зажигания с калильным числом 6? Благодарю за ответ. С уважением, Максим».

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин дал исчерпывающий ответ на этот вопрос:

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– Уважаемый Максим и другие читатели «За рулем», которых тоже интересует ответ по поводу калильного числа свечей! Переход на иридиевые свечи можно только приветствовать. Их единственный недостаток – высокая цена. Если это обстоятельство вас не смущает, то применение таких свечей улучшит на несколько процентов все основные показатели мотора – и мощность, и крутящий момент, и экологические характеристики. А ресурс таких свечей в пересчете на показания одометра может быть шестизначным: прослужат они очень долго.

Что касается рекомендации продавца перейти на более «холодные» свечи по сравнению с рекомендованными, то здесь ситуация такая.

Напомним, что общим негативным свойством «холодных» свечей является их склонность к зарастанию отложениями, которые не так интенсивно выгорают, как на более «горячих». Поэтому бесперебойное искрообразование со временем нарушается.

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Казалось бы, разница между числами 5 и 6 невелика, а потому на практике особой разницы в их поведении может и не быть. Однако в общем случае отклоняться от рекомендации завода-изготовителя резона нет. Но именно за счет того, что иридиевые свечи с тоненькими электродами обладают очень хорошей самоочисткой, опасаться указанных негативных последствий не стоит. Свеча не будет ни перегреваться, ни загрязняться.

Однако же смысла уходить от рекомендованного калильного числа я не вижу. Возможно, что у продавца просто не было на прилавке свечей с числом 5…

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
21.06.2024
Фото:Unsplash
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