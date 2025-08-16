Как сэкономить на ремонте внедорожника 10 000 рублей

Опубликован отчет по неисправностям Сhevrolet Niva 2013 года

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

Изготовитель – GM-АВТОВАЗ

– GM-АВТОВАЗ Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 196 000 км

Сhevrolet Niva на пробеге около 195 тысяч км подала голос – басовито, с отстрелами заревев стихийно образовавшимся «прямотоком» системы выпуска, из состава которой самоисключился основной глушитель.

Труба проржавела насквозь и отвалилась в характерном месте – возле хомута, скрепляющего разъем частей. Причем ржавчина разъела не только подводящий трубопровод, но и патрубок глушителя.

Труба Шнивы проржавела насквозь.

Для ремонта по полной программе пришлось бы заменить и работоспособный глушитель, и длиннющую часть выпускного тракта вместе с исправным резонатором – только запчасти обошлись бы в сумму более 10 тысяч рублей.

Но мы пока решили сэкономить и обошлись временной мерой – сваркой. Благо, отрезать ржавого металла, добираясь до «живого», пришлось немного.

Вместо замены узла решили обойтись сваркой.

