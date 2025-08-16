Как сэкономить на ремонте внедорожника 10 000 рублей
Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5
- Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 196 000 км
Сhevrolet Niva на пробеге около 195 тысяч км подала голос – басовито, с отстрелами заревев стихийно образовавшимся «прямотоком» системы выпуска, из состава которой самоисключился основной глушитель.
Труба проржавела насквозь и отвалилась в характерном месте – возле хомута, скрепляющего разъем частей. Причем ржавчина разъела не только подводящий трубопровод, но и патрубок глушителя.
Для ремонта по полной программе пришлось бы заменить и работоспособный глушитель, и длиннющую часть выпускного тракта вместе с исправным резонатором – только запчасти обошлись бы в сумму более 10 тысяч рублей.
Но мы пока решили сэкономить и обошлись временной мерой – сваркой. Благо, отрезать ржавого металла, добираясь до «живого», пришлось немного.
