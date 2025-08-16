#
Как сэкономить на ремонте внедорожника 10 000 рублей

Опубликован отчет по неисправностям Сhevrolet Niva 2013 года

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

  • Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 196 000 км

Сhevrolet Niva на пробеге около 195 тысяч км подала голос – басовито, с отстрелами заревев стихийно образовавшимся «прямотоком» системы выпуска, из состава которой самоисключился основной глушитель.

Труба проржавела насквозь и отвалилась в характерном месте – возле хомута, скрепляющего разъем частей. Причем ржавчина разъела не только подводящий трубопровод, но и патрубок глушителя.

Труба Шнивы проржавела насквозь.
Труба Шнивы проржавела насквозь.

Для ремонта по полной программе пришлось бы заменить и работоспособный глушитель, и длиннющую часть выпускного тракта вместе с исправным резонатором – только запчасти обошлись бы в сумму более 10 тысяч рублей.

Но мы пока решили сэкономить и обошлись временной мерой – сваркой. Благо, отрезать ржавого металла, добираясь до «живого», пришлось немного.

Вместо замены узла решили обойтись сваркой.
Вместо замены узла решили обойтись сваркой.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Хлебушкин Илья
Фото:
«За рулем»
16.08.2025 
Фото:
«За рулем»
Отзывы о Chevrolet Niva (20)

— Плохой автомобиль, не советую.
Chevrolet Niva  2005
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери
Недостатки:
двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ
Комментарий:
дастер значительно лучше
-47