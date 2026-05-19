Первые модели Volga выйдут в лимитированной серии

Volga из стартовой партии First Edition получат памятные таблички внутри салона

Первые автомобили бренда Volga выйдут на российский рынок уже летом 2026 года. Они будут представлены с памятными табличками внутри. В Сети появились снимки салонов автомобилей C50 и K50, опубликованные авторами каналов Volgalla и «Авто Культ». Фотографии раскрывают детали интерьера будущих новинок возрожденной марки.

Представители Volga в беседе с «Российской газетой» пояснили: First Edition – это особая серия. Её отличают уникальные шильдики – такие наклейки получат все три модели первых партий. Ход приурочили к старту серийного выпуска.

Летом 2026 года дебютируют сразу три машины. K50 – флагманский кроссовер на базе Geely Monjaro, K40 – кроссовер, сделанный на основе Geely Atlas, и C50 – седан, который по сути является ребрендингом Geely Preface.

Ушакова Ирина
19.05.2026 
