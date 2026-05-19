Пассажиры скоро смогут проверить легальность такси до посадки в авто
Стартовали продажи нового добротного кроссовера на платформе Geely Monjaro

В Казахстане начались продажи кроссовера Lynk ＆ Co 08 с ценой от 4,5 млн рублей

В Казахстане официально начались продажи нового большого кроссовера от премиального китайского бренда Lynk & Co. Речь идёт о модели Lynk & Co 08, которую местное представительство марки уже предлагает клиентам. Базовая версия Pro обойдётся в 21,9 миллиона тенге – при пересчёте это примерно 4,5 миллиона рублей.

Lynk & Co 08

Длина автомобиля составляет 4820 миллиметров. Под капотом – гибридная установка, ключевой элемент которой 1,5-литровый бензиновый двигатель. Правда, работает он не совсем обычно: в основном ДВС выполняет функцию генератора, подзаряжая тяговую батарею. К передним колёсам он подключается лишь при резких ускорениях и на высоких скоростях.

Интерьер Lynk & Co 08

Для рынка Казахстана доступна только переднеприводная версия с одним электромотором. Суммарная отдача силовой установки достигает 380 лошадиных сил.

Построен кроссовер на знакомой платформе CMA – той самой, что лежит в основе Geely Monjaro. Кстати, в Казахстане этот «родственник» стоит от 15,5 миллиона тенге (2,4 миллиона рублей), а в России – от 4,4 миллиона.

Источник:  Газета.Ru
Лежнин Роман
Фото:Lynk & Co
19.05.2026 
