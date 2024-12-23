190 000 км с Шевроле Нивой: как, еще не заржавела?

Как победить коррозию – рассказываем на примере Chevrolet Niva 2013

Пробег редакционной Шнивы перевалил за 190 тысяч км. Двигатель в повышенном расходе масла не уличен. Коробка передач и «раздатка» хоть и порядком голосят на скорости, обязанности свои исполняют.

А вот кузов привлекает внимание – тут и там виднеется неэстетичная ржавчина: все-таки 11 лет эксплуатации в Московской и Самарской областях без дополнительного антикора. Защита кузова, покрашенного более прочным металликом поверх катафорезного грунта, но лишенного цинковой защиты, – исключительно заводская.

Но насколько всё страшно на самом деле? Мы внимательно осмотрели Шниву со всех сторон и даже изнутри – при помощи эндоскопа.

Широкая отвесная кромка капота с энтузиазмом ловит встречные камешки. И если те пробивают краску до металла, быстро заводится коррозия. Маленькие жучки появляются практически сразу. Подпленочная коррозия разрасталась всё дальше от эпицентров, и небольшие язвочки со временем превратились вот в такие «эрозии». Их масштабу также способствовал дефлектор: скапливающиеся под ним грязь и влага усугубили ситуацию. Слабое место – стык задних крыльев с бампером под фонарями. Бампер может быть установлен так, что натирает крыло до металла – как кому повезет. Наша машина имеет такую неприятность только с левой стороны. А правому крылу зазора хватило, и поэтому оно живо‑здорово. Так что если бампер упирается в крыло, нужно любым способом увеличить зазор между деталями.

Щелевая коррозия может появляться возле любых крепежных отверстий на кузове. У нашей Шнивы возле ручек боковых дверей – порядок, но краска вспучивается из-под ручки двери багажника. А еще есть вот такой ­пейзаж вокруг корпуса антенны.

В полостях дверей – разве что легкая «патина» на брусьях усилителей. Похвально. Вечная грязь и сырость в «карманах» под уплотнителями дверей – условия для начала коррозии. Противоядие – гигиена и обработка проникающими составами для скрытых полостей.

Коррозия задних арок в проемах обнаружилась пять лет назад и продолжает наступление. Вид, конечно, неприглядный, но металла пока достаточно. Тут пригодились бы прикрывающие отбортовки подкрылки или накладки. Нижние резиновые уплотнители дверей протирают краску в дверном проеме. Прививкой могла бы послужить наклейка на заводе защитной пленки в уязвимых местах.

В целом пожилая Шнива на лицо местами ужасная, но вполне «добрая» внутри. Сквозной коррозии нет, а поверхностную пока еще можно задушить. Кузов еще послужит. Главное – чтобы агрегаты ломались пореже. Но об этом поговорим в следующий раз – заходите почаще!

Заводская защита днища в целом продолжает работать – существенной ­ржавчины нет.

Заглянули эндоскопом внутрь лонжеронов. В передней части катафорезный грунт со своей задачей продолжает успешно справляться. А вот в середине (на фото) и особенно в концах лонжеронов уже есть небольшие очаги коррозии. Хуже всего себя чувствуют передние поперечины пола. Но и здесь до дыр еще должны пройти годы.

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), M5

Изготовитель – GM-АвтоВАЗ

Год выпуска – 2013

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

Пробег на момент отчета – 192 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–192 000 км)*

Расходы на содержание (0–192 000 км) – 1 060 688 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) – 862 820 руб.

Общие расходы – 1 060 688 руб.

Стоимость 1 км пробега – 5,52 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Благодарим сервис Дима СТО за помощь в подготовке материала.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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